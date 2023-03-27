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Dünya

Avrupalıların yarısı faturalarını ödeyememe konusunda endişeli

AB Komisyonu, üye 27 ülke ile İzlanda ve Norveç'te her 2 yılda bir yaptığı tüketim alışkanlıklarıyla ilgili kapsamlı "Tüketici Koşulları" anket çalışmasının sonuçlarını yayımladı. Anket sonuçlarına göre Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde yaşayanların yaklaşık yarısı, faturalarını ödeyememekten kaygı duyuyor.

14:22 . 27/03/2023 الإثنين
AA
Avrupalıların yarısı faturalarını ödeyememe konusunda endişeli.

Avrupalıların yarısı faturalarını ödeyememe konusunda endişeli.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde yaşayanların yaklaşık yarısı, faturalarını ödeyememekten kaygı duyuyor.


AB Komisyonu, üye 27 ülke ile İzlanda ve Norveç'te her 2 yılda bir yaptığı tüketim alışkanlıklarıyla ilgili kapsamlı "Tüketici Koşulları" anket çalışmasının sonuçlarını yayımladı.


Geçen yılın ekim ve kasım döneminde yapılan anket verilerine göre, Avrupa ülkelerindeki tüketicilerin neredeyse yarısı, faturalarını ödeyememekten endişe duyuyor.


Ankete katılanların yüzde 48'i, konut kredisi ve işe ulaşım da dahil olmak üzere çeşitli faturalarını ödeyememe kaygısı taşıyor.


Vatandaşların yüzde 37'si de faturalarını ödeyebilmek için birikimlerini kullanmak zorunda kalıyor.


Ayrıca, konut kredisi kullananların yüzde 10'unun ödemeleri değişen faiz oranları nedeniyle artış gösterdi.


Avrupa'da yaşanan enerji krizi de vatandaşları olumsuz etkiledi.


Enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle tüketicilerin yarısından fazlası alışkanlıklarını değiştirdi.


Vatandaşların yüzde 71'i evde enerji tasarrufuna yöneldi. Ayrıca, tüketicilerin yüzde 28'i de ulaşım seçeneklerini daha uygunlarıyla değiştirdi.



#AB
#Avrupa
#Enerji
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