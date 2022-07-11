Avrupa’nın ırkçı polisleri

Ayrımcılığın kalesi haline gelen Avrupa’da, Irk İlişkileri Enstitüsü (IRR) tarafından yapılan yeni bir araştırma, kıta devletlerindeki güvenlik teşkilatlarına ırkçılığın ne denli nüfuz ettiğini su yüzüne çıkardı. Güvenlik görevlilerin ırkçı saldırılarda suçlulara aşırı müsamahalı tutumu ve azınlıklara karşı orantısız güç kullanması eleştirilerin odağında yer aldı. Raporda Avrupa polisinin ırkçılık eğilimde olduğu ve acil önlem alınması gerektiği vurgulandı. İngiliz polislerinin ise kendi aralarında kurduğu WhatsApp gruplarında cinsel taciz, siyahi çocukların öldürülmesi ve eşlerine şiddet ile ilgili karşılıklı espriler paylaştığı kaydedildi.

SİYASİ GÖRÜŞLERİ AŞIRI SAĞ

Raporda çevrimiçi ortamda ırkçı ve aşırı sağ içerik paylaşan memurların sayısında ciddi artış gözlemlendi. Fransa’da jandarmaların yüzde 81’inin aşırı sağcı politikacı Marine Le Pen’i desteklediği ifade edildi. Bunun yanı sıra Fransa, Belçika, Almanya ve Macaristan’da emekli polis amirlerinin ülkelerindeki aşırı sağ partilerden belediye başkanlığı ve milletvekiliğine aday olduğu ifade edildi.

ABD’de ortaya çıkan ve ırkçı bir simge olan “ince mavi çizgi”, İngiliz polisi tarafından da kullanılıyor.

SEMBOLLERİ ‘İNCE MAVİ ÇİZGİ’

ABD’de polis memuru Derek Chauvin, tutukladığı siyahi George Floyd’un, elleri kelepçeli olduğu halde boğazına diziyle 8 dakika 46 saniye boyunca baskı yapmış ve ölümüne neden olmuştu. Ülke genelinde infilae yol açan olay sonrası, ırkçı saldırıyı ve Chauvin’i destekleyen polis memurları siyah, beyaz ve mavi renklere sahip maskeler takmış, “ince mavi çizgi” beyaz üstünlükçülüğün ve ırkçılığın simgesi haline gelmişti. Raporda Avrupa polislerinde de “ince mavi çizgi” simgesi içeren paylaşımlarında artış olduğu kaydedildi.

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İŞLERİNE YANSITIYORLAR

Çalışmada, aşırı sağ görüşlü polislerin, ırkçı fikirlerini işlerine yansıttıklarına da yer verildi. İngiltere’nin başkenti Londra’da önceki ay düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan kişilerin yüzde 61’inin siyah olduğu kaydedildi. Bu durumun ırkçı görüşlerin güvenlik güçleri arasında yaygınlaşması ile doğru orantılı olduğuna işaret edildi. İngiliz polislerin ayrıca siyahi çocuklara yönelik taciz eyleminde bulunduğu da kaydedildi.

Müslüman kadına saldırıp başörtüsünü yırttı

Alman basınında yer alan haberlere göre, başkent Berlin’in Weissensee semtinde ırkçı bir kişi Müslüman bir kadına saldırdı ve başörtüsünü yırttı. 37 yaşındaki ırkçının, restoranda yemek yediği sırada 39 yaşındaki kadına saldırdığı ve darp ettiği kaydedildi. Saldırıyla ilgili emniyetin soruşturma başlattığı ifade edildi. Haberde, Prenzlauer Berg semtinde ise 52 yaşındaki bir adamın iki kadına ırkçı hakaretler savurduğu, ancak gözaltına alındıktan kısa bir süre sonra serbest bırakıldığı ifade edildi.

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