Dünya Avrupanın yeni sorunu kuraklık Enerji krizinin ardından bir darbe daha
AVRUPA

Avrupa'nın yeni sorunu kuraklık: Enerji krizinin ardından bir darbe daha

İtalya tarımı için önemli Po Nehri, 70 yılın en kurak dönemini geçiriyor. Almanya’da Ren Nehri’ndeki su seviyesi düşünce gemiler ilerlemek için yük indiriyor. Fransa için “kuraklık olağan hale geldi” deniliyor. Avrupa’nın meyve sebze tedarikçisi İspanya’da tarım üretimi düştü. Yağmur ülkesi İngiltere’de kuraklık ilan edildi.

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Necdet Burak Özyurt Yeni Şafak
Avrupanın yeni sorunu kuraklık: Enerji krizinin ardından bir darbe daha
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Avrupa Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi (EC-JRC) son 500 yılın en kurak yılının yaşanıyor olabileceğini açıkladı. Merkez, kuraklığın daha da şiddetleneceği ve kıtanın yüzde 47’sini etkileyebileceği öngörüsünde bulundu. Art arda gelen sıcaklık rekorları ülkelerin ekonomilerini birçok alanda tehdit ediyor. Yüzyıllardır kıtanın ekonomik can damarı olan nehirler üzerindeki ticaret yollarının günümüzde Avro bölgesine katkısının 80 milyar dolar civarında olduğu düşünüldüğünde, aşırı kuraklık sonucu nehirlerdeki su seviyelerinin alçalması kıtaya yeni bir darbe daha indirebilir. Ukrayna’nın işgaliyle Rusya’ya uygulanan yaptırımlar sonucu enerji krizine giren Avrupa ülkelerinin bir de kuraklıktan dolayı ekonomik olarak küçülmesinin finansal sorunları daha da büyüteceği bekleniyor. Bunun yanı sıra kuraklığın ekonomi üzerindeki tek olumsuz etkisi ticaret yollarıyla sınırlı değil. Azalan yağışlar ve artan sıcaklıklarla birlikte Avrupa tarımı ve nükleer santraller de risk altında.

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