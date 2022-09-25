Avrupa'yı elektrik çarptı

Enerjide Rusya’ya göbekten bağlı Avrupa, Putin’in kıtaya giden gazı büyük ölçüde kesmesi sonrası oluşan kriz ikliminde, çözümü Güney Afrika’nın enerji politikalarında arıyor. Avrupalı enerji firmaları, elektrik kesintilerinin günlük hayatın bir parçası olduğu Güney Afrika örneği üzerinde yoğunlaştı. İngiltere ve Fransa menşeli enerji devleri, krizin önünü almak için ilk etapta evlerden, iş yerlerinden ve yerel yönetimlerden enerji tüketiminin azaltılmasını isteyecek. Güney Afrika’da, günlük elektrik kesintilerinin işleyişi engellememesi için kesilmez güç sistemleri ve dizel yakıtla çalışan jeneratörler kullanılıyor. Çok sayıda Avrupa ülkesi de kışı atlatabilmek için bu tarz önlemler alacağını duyurdu.

İNGİLTERE SANAL OFİSE YÖNELİYOR

Dünyanın finans başkentlerinden Londra’da kış aylarında yaşanabilecek elektrik kesintilerine karşı karantina dönemine benzer önlemleri hayata geçirmek gündeme alındı. Piyasayı düzenleyici kurul UK Finance’ın, hayata geçirilmesi planlanan önlemler için bankalar ile toplantılar yaptığı kaydediliyor. Bloomberg’ün haberine göre, finans devleri mahalli kesintileri aşabilmek için Londra çevresindeki şehirlerde geçici ofis kurma fikrini değerlendiriyor.

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DANİMARKA ÇÖZÜMÜ BATTANİYEDE BULDU

Almanya, enerji sektörünün çökmesini önlemek için ülkenin doğal gaz devi Uniper SE’yi 29 milyar dolar maliyetle kamulaştırdı. Ülkenin önemli finans kuruluşlarından Deutsche Bank’ın, ofislerinde sıcak suyu keseceği açıklandı. Danimarka’da ise bankaların, yapılacak doğal gaz tasarrufu nedeniyle, çalışanlarına üşümemeleri için battaniye dağıttığı duyuruldu.

ÇEKYA IŞIKLARI SÖNDÜRDÜ

Çekya geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile hükümet dairelerindeki lambaların yarısının söküldüğünü ve kalan eski lambaların da daha az tüketen LED lambalarla değiştirildiğini duyurdu. Hükümet sadece devlet daireleri değil sokak aydınlatmalarında da LED aydınlatmanın tercih edildiğini ve turistik yerlerin aydınlatılmasının gece belli bir saatten sonra kapatılacağını belirtti.

KİLİSELERİN KAPANMASI GÜNDEMDE

Sputnik International’da yer alan habere göre, İsveç, enerji maliyetlerini aşağı çekmek amacıyla bazı kiliseleri kapatmaya başladı. İsveç Kilisesi’nin kültürel miras departmanının başkanı Markus Dahlberg, bu tür önlemlerin İsveç’in birçok bölgesinde, özellikle de enerji fiyatlarının en yüksek olduğu güneyde tartışıldığını söyledi. Ayrıca Lund Piskoposluğu’na bağlı 540 kiliseden 150’sinin, enerji tasarrufu için bu kış tamamen veya kısmen kapatılabileceği bildirildi.

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Alman üreticilerden gıda kıtlığı uyarısı

Almanya’nın önde gelen yayın kuruluşlarından Die Welt, ülkedeki dondurulmuş ve taze gıda üreticilerinin, artan enerji maliyetleri nedeniyle operasyonlarını durdurmak zorunda kalabileceğini duyurdu. 5 büyük gıda üreticisinin, oluşabilecek bir gıda kıtlığı konusunda ortaklaşa yayınladığı mektubu servis eden Die Welt, Alman hükümetinin uyarıyı dikkate alması gerektiğine işaret etti. Mektupta, “Almanya’daki insanlar için günlük gıda arzında önemli arz boşlukları var. Durum ciddi olmaktan daha fazla. Şirketler artık üretim hatlarının yakında duracağından ve gıda dağıtımı için soğuk lojistik merkezlerinin kapatılacağından korkuyor. Hatta bazıları olası bir iflasa hazırlanıyor” denildi.

DÜNYA Avrupa'da enerji krizi derinleşiyor: Üye ülkelerden elektrik tüketimlerini düşürmeleri isteniyor