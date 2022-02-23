Dünya Avustralyada sel felaketi 1 ölü
ASYA

Avustralya’da sel felaketi: 1 ölü

Avustralya’da şiddetli yağışların neden olduğu selde 1 kişinin hayatını kaybettiği, kaybolan 10 kişi için arama çalışmalarının devam ettiği açıklandı.

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Haber Merkezi İHA
Avustralya’da sel felaketi: 1 ölü
Avustralya’da sel felaketi

Avustralya’da etkili olan şiddetli yağış sele neden oldu. Ülkenin özellikle Queensland ve Yeni Güney Galler eyaletlerinde meydana gelen selde 63 yaşındaki 1 kadının cansız bedeni otomobilinin içinde bulundu. Polis selde kaybolan 10 kişi için arama çalışmalarının sürdüğünü belirtirken, Queensland Eyaleti’nin başkenti Barisbane’de motosikleti bulunan 54 yaşındaki bir adamı arama kurtarma çalışmalarının da devam ettiğini açıkladı.


“Bu olay gerçekten bir trajedi"


Queensland Eyaleti Polis Müfettişi Craig Hawkins basın toplantısında yaptığı açıklamada, sel sularında kaybolan 10 kişiyi aradıklarını dile getirerek, “Şu anda birçok kayıp vatandaşımızı arıyoruz. Özellikle de sel sularının aşırı yükseldiği Belli Park bölgesi kayıpların fazla olduğu bir bölge olarak ön plana çıkıyor. Sadece insanları araçlardan kurtarmak zorunda kalmadık, ne yazık ki bir gecede 1 kadının cansız bedeninin bulduk” dedi. Queensland Eyalet Başbakanı Annastacia Palaszczuk ise parlamentoda yaptığı konuşmada, "Bu olay gerçekten bir trajedi" ifadelerini kullandı.


Ülkenin Yeni Güney Galler ve Queensland eyaletlerinde yaşanan olumsuz hava koşullarının hafta boyunca sürmesi beklenirken yetkililer, birçok bölgede sel uyarısı vermeye devam ediyor.

Şişli'de dehşet anları
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Olay Şişli Kuştepe’de saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen ilk bilgilere göre Tugay Adak, aralarında husumet bulunan eşinin ailesiyle görüşmek üzere başka şehirden İstanbul’a geldi. Ardından kayınvalidesinin Şişli’deki evine giden Tugay Adak kapıyı çaldı. Defalarca kez çalmasına rağmen kapının açılmaması üzerine deliye dönen Adak ardından üst kattaki komşunun kapısına gitti.
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Komşuyu rehin aldı<br>Kapıya çalan Adak, silahla kayınvalidesinin 3. katta bulunan komşusunu rehin aldı. Silahla etrafa tehditler savuran adamı görenler polis ekiplerine ihbarda bulundu.
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İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri bir yandan güvenlik alırken, diğer yandan da saldırganı silahını bırakıp teslim olması için ikna etmeye çalıştı.
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Saldırgan uzaktan vurularak etkisiz hale getirildi<br>İkna çabaları sonuç vermeyince devreye Özel Harekat Polisleri girdi. Operasyon için düğmeye basıldı. Özel Harekat Polisleri saldırganı uzaktan vurarak etkisiz hale getirdi.
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Ağır yaralanan saldırgan sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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Saldırganın etkisiz hale getirildiği anlar İhlas Haber Ajansı kamerasına saniye saniye yansıdı.
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Öte yandan saldırganın etkisiz hale getirildiği anlar İhlas Haber Ajansı kameralarınca görüntülendi. Görüntülerde silahlı saldırganın etrafa tehditler savurduğu, ikna çabalarının ardından uzaktan vurularak etkisiz hale getirildiği görülüyor.
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Şişli'de dehşet anları
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Şişli'de dehşet anları
İstanbul'da bir kişi, aralarında husumet bulunan kayınvalidesinin bulunduğu binayı bastı. Eşinin ailesinin kapıyı açmaması üzerine çılgına dönen adam, üst kattaki komşuyu silahla rehin aldı. Silahla etrafı tehdit edilen adam, Özel Harekat Polisleri tarafından uzaktan vurularak etkisiz hale getirildi. Ağır yaralanan saldırgan hastaneye kaldırılırken, saldırganın etkisiz hale getirildiği anlar saniye saniye görüntülendi.

Kadının boynundaki altın kolyeyi kapıp kaçan şüpheliyi Yunus timi 4 dakikada yakaladı
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Diyarbakır'daki olay, 20 Şubat günü Kayapınar ilçesi Medya Mahallesi'nde meydana geldi.
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F.A., yolda yürüyen N.Ş.'nin boynundaki 10 bin TL'lik altın kolyeyi koparıp alarak kaçtı.
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F.A.'nın peşinden koşan N.Ş., bu sırada polise ihbarda bulundu. Bu sırada bölgede bulunan motosikletli Yunus timi, sokakların giriş ve çıkışını kapatıp, F.A.'yı 4 dakikada yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin üst aramasında ele geçirilen kolye, sahibine teslim edildi.
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Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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YUNUSLARLA SUÇ ORANI YÜZDE 60 DÜŞTÜ<br><br>Yunus timinin 4 dakikada suçluyu yakalayıp gözaltına alması, emniyet istatistiklerine de yansıdı. Kent merkezinde önceki aylarda sık sık yaşanan ev, iş yeri ve otomobil hırsızlığı ile kapkaç olaylarında yüzde 60'lık düşüş yaşandığı belirtildi.
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Bu duruma, 7 gün 24 saat kentin ara sokakları dahil sürekli devriye yapan Yunus timlerinin ve şüphelileri durdurup Genel Bilgi Taraması (GBT) yapmasının etkili olduğu ifade edildi.
Kadının boynundaki altın kolyeyi kapıp kaçan şüpheliyi Yunus timi 4 dakikada yakaladı
Diyarbakır'da yolda yürüyen N.Ş. adlı kadının boynundaki 10 bin TL değerindeki altın kolyeyi koparıp alarak yaya olarak kaçan F.A., Yunus timi tarafından 4 dakikada yakalandı. Kolye sahibine teslim edilirken, F.A. tutuklandı.


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