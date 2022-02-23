Avustralya’da sel felaketi: 1 ölü

Avustralya’da etkili olan şiddetli yağış sele neden oldu. Ülkenin özellikle Queensland ve Yeni Güney Galler eyaletlerinde meydana gelen selde 63 yaşındaki 1 kadının cansız bedeni otomobilinin içinde bulundu. Polis selde kaybolan 10 kişi için arama çalışmalarının sürdüğünü belirtirken, Queensland Eyaleti’nin başkenti Barisbane’de motosikleti bulunan 54 yaşındaki bir adamı arama kurtarma çalışmalarının da devam ettiğini açıkladı.



“Bu olay gerçekten bir trajedi"



Queensland Eyaleti Polis Müfettişi Craig Hawkins basın toplantısında yaptığı açıklamada, sel sularında kaybolan 10 kişiyi aradıklarını dile getirerek, “Şu anda birçok kayıp vatandaşımızı arıyoruz. Özellikle de sel sularının aşırı yükseldiği Belli Park bölgesi kayıpların fazla olduğu bir bölge olarak ön plana çıkıyor. Sadece insanları araçlardan kurtarmak zorunda kalmadık, ne yazık ki bir gecede 1 kadının cansız bedeninin bulduk” dedi. Queensland Eyalet Başbakanı Annastacia Palaszczuk ise parlamentoda yaptığı konuşmada, "Bu olay gerçekten bir trajedi" ifadelerini kullandı.

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Ülkenin Yeni Güney Galler ve Queensland eyaletlerinde yaşanan olumsuz hava koşullarının hafta boyunca sürmesi beklenirken yetkililer, birçok bölgede sel uyarısı vermeye devam ediyor.

FOTOĞRAF 9 Olay Şişli Kuştepe’de saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen ilk bilgilere göre Tugay Adak, aralarında husumet bulunan eşinin ailesiyle görüşmek üzere başka şehirden İstanbul’a geldi. Ardından kayınvalidesinin Şişli’deki evine giden Tugay Adak kapıyı çaldı. Defalarca kez çalmasına rağmen kapının açılmaması üzerine deliye dönen Adak ardından üst kattaki komşunun kapısına gitti. Komşuyu rehin aldı<br>Kapıya çalan Adak, silahla kayınvalidesinin 3. katta bulunan komşusunu rehin aldı. Silahla etrafa tehditler savuran adamı görenler polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri bir yandan güvenlik alırken, diğer yandan da saldırganı silahını bırakıp teslim olması için ikna etmeye çalıştı. Saldırgan uzaktan vurularak etkisiz hale getirildi<br>İkna çabaları sonuç vermeyince devreye Özel Harekat Polisleri girdi. Operasyon için düğmeye basıldı. Özel Harekat Polisleri saldırganı uzaktan vurarak etkisiz hale getirdi. Ağır yaralanan saldırgan sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Saldırganın etkisiz hale getirildiği anlar İhlas Haber Ajansı kamerasına saniye saniye yansıdı. Öte yandan saldırganın etkisiz hale getirildiği anlar İhlas Haber Ajansı kameralarınca görüntülendi. Görüntülerde silahlı saldırganın etrafa tehditler savurduğu, ikna çabalarının ardından uzaktan vurularak etkisiz hale getirildiği görülüyor. Şişli'de dehşet anları Şişli'de dehşet anları İstanbul'da bir kişi, aralarında husumet bulunan kayınvalidesinin bulunduğu binayı bastı. Eşinin ailesinin kapıyı açmaması üzerine çılgına dönen adam, üst kattaki komşuyu silahla rehin aldı. Silahla etrafı tehdit edilen adam, Özel Harekat Polisleri tarafından uzaktan vurularak etkisiz hale getirildi. Ağır yaralanan saldırgan hastaneye kaldırılırken, saldırganın etkisiz hale getirildiği anlar saniye saniye görüntülendi. BiP'te paylaş

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