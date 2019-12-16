Dünya Avustralyadaki 100 noktada yangın Rüzgarın etkisiyle 70 metre yüksekliğe ulaşıyor
OKYANUSYA

Avustralya’daki 100 noktada yangın: Rüzgarın etkisiyle 70 metre yüksekliğe ulaşıyor

Avustralya’daki 100 noktada yangın: Rüzgarın etkisiyle 70 metre yüksekliğe ulaşıyor

Yeni Güney Galler eyaletinde devam eden yangınlarda kaybedilen ev sayısının 740’ı geçtiği belirtildi. Sydney kırsalında yaklaşık 110 noktada devam ise devam ediyor. Yangınlar rüzgarın da etkisiyle yer yer 70 metre yüksekliğe ulaşıyor. Milyonlarca hektarlık alanda etkili olan yangınlarda geçtiğimiz ay 6 kişi hayatını kaybetmişti.

Haber Merkezi AA
Ülke genelinde kaygıya neden olan yangınların maddi boyutunun da milyonlarca doları bulması bekleniyor.
Ülke genelinde kaygıya neden olan yangınların maddi boyutunun da milyonlarca doları bulması bekleniyor.

(NSW) eyaletinde bir aydan fazla süredir söndürülemeyen ve geçtiğimiz ay 6 kişinin hayatını kaybettiği 2,7 milyon hektarlık alanda etkili olan yangınlarda kaybedilen ev sayısının 740’ı geçtiği belirtildi.

  • Yeni Güney Galler’de başlayan ve daha sonra Queensland ve Güney Avustralya eyaletlerinde çıkan yangınlarla devam eden doğal felakette her geçen gün maliyetin arttığı ortaya çıktı.

Bölge sakini arabasını yangından korumaya çalışıyor.

NSW Kırsal İtfaiye Servisi’nden yapılan açıklamalara göre, Sydney kırsalında yaklaşık 110 noktada devam eden yangınların bugün Blue Mountains (Mavi Dağlar) bölgesinde en az 20 evi daha yaktığı bildirildi.
Halen birçok noktada kontrolsüz olarak süren yangınlarda yanan ev sayısında artış beklenirken bugünkü kaybedilen evlerle birlikte, en az 744 ev, 49 tesis ve 1852 müştemilatın yok olduğu belirlendi. Ülke genelinde kaygıya neden olan yangınların maddi boyutunun da milyonlarca doları bulması bekleniyor.

Avustralya'da yangın kabusu: 108 ölü
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Avustralya'da yangın kabusu: 108 ölü


Yangınlarda 6 kişi hayatını kaybetti

Avustralya’da bu sene bahar aylarında erken başlayan yangın sezonunda şimdiye kadar 2,7 milyon hektarlık alanda etkili olan yangınlarda, geçtiğimiz ay NSW’de 6 kişi hayatını kaybetmişti. Ayrıca yangınların evcil hayvanların yanı sıra yabani hayatta binlerce hayvanın telef olmasına neden olduğu açıklanmıştı.

Ülke, haftalardır yangınlarla baş etmeye çalışıyor.

Avustralya’da yangınlar devam ediyor
DÜNYA
Avustralya’da yangınlar devam ediyor


Yangınlar Sydney’de hayatı olumsuz etkiliyor

Sydney’in kırsal bölgelerinde devam eden yangınlardan rüzgarın sürüklediği dumanlar kent merkezindeki hayatı olumsuz etkiliyor. Kent üzerinde yoğunlaşan dumanların nedeniyle geçtiğimiz hafta feribot seferleri iptal edilirken hava kalitesinin ‘‘tehlikeli’’ seviyeden 11 kat daha kötü olduğu açıklanmıştı. Yangınların sürdüğü bölgelerdeki baraj sularının üzerine yağan kül ve atıklardan dolayı önümüzdeki dönemlerde Sydney’deki su kalitesinin de düşebileceği belirtiliyor.

Avustralya'nın kabusu: Yangınlar haftalardır söndürülemiyor
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Yangınlara 2 bin 200'den fazla itfaiye personelinin müdahale ettiği belirtildi.
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Öte yandan, Yengo ve Dharug Ulusal Parklarındaki yangınların Mangrove Mountain'a ve Lower Mangrove'a doğru ilerlediği ve şiddetli rüzgârdan dolayı yangınların olduğu noktalara yakın bölgelerin dumandan etkilendiği duyuruldu.
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İtfaiyenin yaptığı açıklamaya göre, eyalet genelinde 54'ü kontrol altına alınmamış 111 yangın devam ediyor ve yangınlardan 2'si acil durum oluştururken 4'ü için de 'tehlike' uyarısı yapıldı.
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Ayrıca, ilerleyen günlerde rüzgârlı havanın devam edeceğinin beklendiği açıklandı.
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Avustralya'nın kabusu: Yangınlar haftalardır söndürülemiyor
Avustralya'da Yeni Güney Galler eyaletinde başlayan ve rüzgârın da etkisiyle yayılan yangınlar sürüyor. Eyalet genelinde 54'ü kontrol altına alınamamış 111 yangın devam ediyor.
  • Yangın söndürme uçak ve helikopterlerinin yanı sıra bin 500 itfaiyecinin yangınları kontrol altına almak için mücadele ettiği NSW’de yaklaşık 110 noktada yangınlar devam ediyor.

Avustralya'daki yangınlarda 88 ev kül oldu
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Avustralya'daki yangınlarda 88 ev kül oldu

Yer yer rüzgarında etkisiyle 70 metre yüksekliğe ulaşan alevlerin görüldüğü yangıların hafta sonundan önce kontrol altına alınamaması durumunda, artması beklenen hava sıcaklıklarının daha büyük sorunlara neden olabileceği belirtildi.

Gospers Mountain bölgesindeki yangının Mount Wilson, Mount Irvine, Mount Toma ve Berambing’deki yerleşim yerlerini tehdit ettiğini bildiren NSW Kırsal İtfaiyesi, halka yapılan uyarıları dikkate almaları uyarısında bulundu.

Öte yandan muhtemel yeni yangınlara karşı, Central Ranges, Northern Slopes ve North Western bölgesinde ateş yakma yasağı ilan edildi.

Avustralya’da yangınlar can aldı
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Avustralya’da yangınlar can aldı
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