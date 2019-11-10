Avustralya’da yangınlar can aldı

EVDE MAHSUR KALDILAR
Avustralya’nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinin kuzeyinde devam eden ve yerleşim yerlerine de sıçrayan orman yangınlarında, 100’den fazla evin yandığı, 2 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı ve 7 kişinin kayıp olduğu açıklandı. NSW kırsalında, sert rüzgarın yanı sıra 35 derecelik hava sıcaklığının da etkisiyle iki gündür devam eden orman yangınları nedeniyle çok sayıda kişi evlerinde mahsur kalırken, bazıları tahliye edildi.
İtfaiye servisi endişeli
- Belediye Başkanı Carol Sparks, “İnsanlar evlerini kurtarmak için mücadele etti, fakat ayrılmaları gerekiyordu” ifadesini kullandı. Acil servislere yardım çağrısında bulunanlar konusunda “çok endişeli” olduklarını belirten NSW Kırsal İtfaiye Servisi komiser yardımcısı Rob Rogers, “İtfaiyecileri bu insanlara ulaştırmak için elimizden gelenin en iyisini yaptık, helikopterlerde itfaiyeciler vardı, insanlara ulaşmaya çalıştık” dedi.