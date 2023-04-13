Avustralya'nın batısını etkilemesi beklenen şiddetli Ilsa Kasırgası karaya yaklaştı

CNN’in haberine göre, Avustralya Meteoroloji Dairesinden (BOM) yapılan açıklamada, Ilsa Kasırgası'nın bu akşam ve yarın sabah saatteki hızı 285 kilometreyi aşan şiddetli rüzgarlarla Batı Avustralya'da etkili olacağı belirtildi.