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Dünya

Avustralya'nın batısını etkilemesi beklenen şiddetli Ilsa Kasırgası karaya yaklaştı

Avustralya'nın batısını etkileyeceği öngörülen Ilsa Kasırgası'nın şiddetlenerek karaya yaklaştığı bildirildi.

13:53 . 13/04/2023 Thursday
AA
Ilsa Kasırgası.

Ilsa Kasırgası.

CNN’in haberine göre, Avustralya Meteoroloji Dairesinden (BOM) yapılan açıklamada, Ilsa Kasırgası'nın bu akşam ve yarın sabah saatteki hızı 285 kilometreyi aşan şiddetli rüzgarlarla Batı Avustralya'da etkili olacağı belirtildi.

Açıklamada kıyı bölgelerde hissedilmeye başlanan Ilsa Kasırgası’nın 5. kategoriye dönüşme ihtimalinin yüksek olduğu duyuruldu.

Halk marketleri boşaltmıştı


On binlerce haneyi etkilemesi beklenen Ilsa Kasırgası öncesi "fırtına" uyarısı verilen Batı Avustralya eyaletinde halk, hazırlık için market raflarını boşaltmıştı.


Avustralya'da 2021'de ülkeyi etkisi altına alan Seroja Tropikal Kasırgası, 31 bini aşkın hanede elektrik kesintisine neden olmuştu. Kasırga nedeniyle turizm kasabası Kalbarri’deki binaların yüzde 70’i hasar görmüştü.

Avustralya Meteoroloji Dairesi, Seroja'nın, Kalbarri kasabası ve çevresinde "en az 50 yıldır görülen en güçlü kasırga" olduğunu duyurmuştu.

#Avustralya
#Ilsa Kasırgası
#Kasırga
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