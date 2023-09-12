Avusturya 32 yılın ardından Bağdat Büyükelçiliğini açacak

Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Irak’ın başkenti Bağdat’ta Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bir araya geldi. Schallenberg görüşmenin ardından Fuad Hüseyin ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Irak’a yapmış olduğu ziyaretin olağan bir ziyaret olmadığını ülkesinin Bağdat Büyükelçiliği’nin yeniden açılması kararıyla ilgili olduğunu ifade etti.