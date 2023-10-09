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Dünya

Avusturya Filistin'e yönelik 19 milyon avroluk mali yardımı askıya aldı

Avusturya hükümeti, Filistin yönetimine yönelik toplam 19 milyon avro değerindeki mali yardımı askıya aldıklarını bildirdi.

14:02 . 9/10/2023 Pazartesi
AA
İsrail ordusu onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırdı.

İsrail ordusu onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırdı.

Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, O1 radyosuna yaptığı açıklamada,
"Avusturya'nın tüm kalkınma ödemelerini şimdilik askıya alıyoruz"
ifadesini kullandı.

Viyana'nın, İsrail'deki durumun iyileşmeden önce daha da kötüleşmesini beklediğini belirten Schallenberg, bölgedeki durumun çok değişken olduğunu kaydetti.

Schallenberg, Hamas ile İsrail arasındaki çatışmaların artması üzerine Filistin'e yönelik toplam 19 milyon avro değerindeki mali yardımı durduklarını duyurdu.

Ne olmuştu?

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 493 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 751 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde ise İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 15 Filistinli yaşamını yitirmişti.

İsrail basınında, saldırılarda şu ana kadar 700’den fazla İsraillinin hayatını kaybettiği, 2 bin 315 kişinin yaralandığı belirtilmişti.


Filistin'den dünyaya isyan: Bize sırtınızı döndüğünüz için bu durumdayız
Filistin'den dünyaya isyan: Bize sırtınızı döndüğünüz için bu durumdayız

İşgalci İsrail, abluka altına aldığı Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor. Filistin'den yapılan açıklamada, 493 sivilin bu saldırılarda hayatını kaybettiği, 2 bin 751 kişinin de yaralandığı belirtildi. Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise dünyaya adeta isyan edildi. Açıklamada, "İşgalci bir güç olarak İsrail, Filistin halkını yarım yüzyılı aşkın bir süredir esir tutmakta ve haklarını ellerinden almakta ısrar ettiği için bu durumdan tamamen sorumludur. Dünya gerekeni yapmadığı ve Filistinlilerin haklarına sırtını döndüğü için bu durumdayız. Filistinlilerin yaşamlarını ve haklarını görmezden gelen ve bunların ihlal edilmesini teşvik eden basit açıklamalara son verilmeli" ifadeleri yer aldı.


#Avusturya
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#yardım
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