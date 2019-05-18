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Dünya Avusturyada aşırı sağcı koalisyon çöktü
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AVRUPA

Avusturya'da 'aşırı sağcı' koalisyon çöktü

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, aşırı sağcı parti Avusturya Özgürlük Partisi ile kurulan koalisyonun sona erdiğini, erken seçime gidileceğini açıkladı.

Haber Merkezi AA
Heinz Christian Strach
Heinz Christian Strach

Avusturya Başbakanı Kurz, düzenlediği basın toplantısında, eski Başbakan Yardımcısı ve Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) Genel Başkanı Heinz Christian Strache’nin istifasını kabul ettiğini söyledi.

Kurz, FPÖ ile başarılı bir koalisyon oluşturduklarını ancak sürdürülebilmesi için çok fazla fedakarlık yaptığını, özellikle aşırı sağcı partiden kaynaklanan birçok ırkçı ve yabancı karşıtı olayla mücadele etmek durumunda kaldığını anlattı.

Strache hakkında dün yayımlanan videonun ardından "Artık yeter" demek durumunda kaldığını ifade eden Kurz, "FPÖ hem Avusturya'nın imajını zedeledi hem de görevi olumsuz yönde kullanacağı izlenimi oluşturdu." dedi.

Kurz, bu koşullarda FPÖ ile koalisyonun yürümeyeceğini, Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) ile de birçok konuda uyuşmadıklarını belirterek, "Cumhurbaşkanıyla yaptığım görüşmede erken seçime gidilmesi gerektiğini söyledim, en yakın zamanda seçim yapılmasını istiyorum." diye konuştu.

Dün bazı Alman gazetelerinde Strache'nin 2017 seçimlerinden önce zengin bir Rus kadınla yaptığı görüşmenin yer aldığı görüntü kayıtları paylaşılmış, Strache'nin bu görüntülerde seçim öncesi partisine yardım yapılması durumunda bazı devlet ihalelerinin Rusya'ya verilebileceği yönünde ifadeler kullandığı iddia edilmişti.

  • İddialar üzerine bugün açıklama yapan Strache, başbakan yardımcılığı başta olmak üzere parti başkanlığı dahil bütün görevlerinden istifa ettiğini duyurmuştu.
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