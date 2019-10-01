Avusturya’da hedef Müslümanlar

Seçimden hemen önce yapılan araştırmaya göre ise Avusturyalıların yarısı Müslümanların haklarının sınırlandırılmasını istiyor. Halkın yarısı Müslümanlar ile aynı haklara sahip olmak istemiyor. Salzburg Üniversitesi’nin bin 200 kişinin katılımıyla yaptığı araştırmaya göre ankete katılanların yüzde 45’i Müslümanların ülkedeki diğer Avusturya vatandaşları ile aynı haklara sahip olmasından yana değil. Katılımcıların yüzde 70’i de Müslümanların Batı dünyasında yerinin olmadığına inanıyor. Ülkede pazar günü yapılan erken seçimlerde, eski Başbakan Sebastian Kurz'un genel başkanlığını yürüttüğü Avusturya Halk Partisi (ÖVP) yüzde 37,1'lik oy oranıyla en yakın rakibine yaklaşık 15 puan fark atarak birinci parti olmuştu. Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) yüzde 21,8, aşırı sağcı Özgürlük Partisi (FPÖ) ise yüzde 16 oranında oy elde etmişti.



