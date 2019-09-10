Dünya Avusturyada İslamofobik seçim vaadi Başörtüsü yasağı
AVRUPA

Avusturya'da İslamofobik seçim vaadi: Başörtüsü yasağı

Eski Başbakan Sebastian Kurz, yaklaşan erken genel seçimler öncesi öğretmen ve öğrencilere yönelik başörtüsü yasağı vaadinde bulundu. Kurz, ilkokul öğrencilerine yönelik başörtüsü yasağını ortaokul öğrencilerini kapsayacak şekilde genişletmek ve öğretmenlerin de başörtüsü takmasını yasaklamak istiyor.

Haber Merkezi AA
Sebastian Kurz
Sebastian Kurz

Avusturya Halk Partisi (ÖVP) Genel Başkanı ve eski Başbakan Sebastian Kurz, yakalaşan erken genel seçimler öncesinde vaatleri arasında öğretmen ve öğrencilere yönelik başörtüsü yasağının da bulunduğunu söyledi.

İslamobik ve ırkçı vaatler

Ülkede 29 Eylül'de yapılacak erken genel seçimler öncesi ÖVP'nin vaatlerini açıklayan Kurz, başta Müslümanlar olmak üzere göçmen ve mültecilere yönelik sert ve kısıtlayıcı uygulamaların iktidara geldiklerinde süreceğini belirtti.

Kurz, ülkeye gelen çok sayıda göçmenin köklü değişikliklere yol açtığını, bu nedenle "Avusturya kimliğinin" muhafaza edilmesi için bazı önlemlerin alınması gerektiğini savundu.

Haç kalıyor, başörtüsü yasaklanıyor

Avusturya kültür ve geleneklerinin sürdürülmesinin önemine işaret eden Kurz, okullarda bulunan haç sembolünün varlığını sürdüreceğini kaydetti.

  • Kurz, aşırı sağcı hükümet döneminde yürürlüğe giren ilkokul öğrencilerine yönelik başörtüsü yasağının kapsamının ortaokul öğrencilerini kapsayacak şekilde 14 yaşına kadar genişletileceğini ve öğretmenlerin başörtüsü takmasının da yasaklanacağını söyledi.

Düzensiz göçle mücadele başta olmak üzere göçmen ve mültecilere yönelik kısıtlanan sosyal yardım düzenlemesinin süreceğini ifade eden Kurz, çocukları ülke dışında bulunan yabancı çalışanlara verilen "çocuk yardımlarının" daha sıkı denetleneceğini dile getirdi.

Kurz, okullarda özellikle göçmen çocuklara yönelik "vatandaşlık bilgisi" adı altında bir dersin müfredata alınacağını belirterek, derste, hukuk sisteminin işleyişi, demokrasi ve Avusturya değerlerinin aktarılacağını söyledi.

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