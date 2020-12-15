Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Avusturyada kahraman Türk gençlerine şeref madalyası
AVRUPA

Avusturya’da kahraman Türk gençlerine şeref madalyası

Avusturya’nın başkenti Viyana’daki terör saldırısında büyük bir kahramanlık göstererek yaralılara yardımcı olan Türk gençleri Recep Tayyip Gültekin ve Mikail Özen’e Viyana Eyalet Polis Teşkilat Başkanı Dr. Gerhard Pürstl tarafından şeref madalyası verildi.

Haber Merkezi İHA
Türk gençlerine, Eyalet Polis Müdürü tarafından madalya verildi.
Türk gençlerine, Eyalet Polis Müdürü tarafından madalya verildi.

Avusturya’nın başkenti Viyana’da 2 Kasım tarihinde düzenlenen terör saldırısında 4 kişi hayatını kaybetmiş, 22 kişi yaralanmıştı.

Saldırıda yaralılara yardımcı olan ve büyük bir kahramanlık gösteren Türk gençleri Recep Tayyip Gültekin ve Mikail Özen’e Viyana Eyalet Polis Teşkilat Başkanı Dr. Gerhard Pürstl tarafından şeref madalyası verildi.

Terör saldırısı sırasında Gültekin ve Özen, hayatlarını riske atarak yaralı bir polis memurunu ambulansa taşımış ve yaşlı bir kadını çatışma bölgesinden çıkarmıştı. Gençler olayın ardından yaptıkları açıklamada, “Aynı olay yine olsa biz yine insanları kurtarmak için bu hareketi yaparız” ifadelerini kullanmıştı.

"BU ÖDÜLÜ HER ZAMAN ONURLA TAŞIYACAĞIZ"

Viyana Eyalet Polis Teşkilatına verilen ödül nedeniyle teşekkür eden Türk gençleri, "Bu bizim için bir onur. Bu ödülü her zaman onur ve kıymetle taşıyacağız" dediler.

Avusturya'da terör saldırısı: İki Türk milli kahraman ilan edildi
DÜNYA
Avusturya'da terör saldırısı: İki Türk milli kahraman ilan edildi
Abone Ol Google News
AYMden Osman Kavala kararı

AYM'den Osman Kavala kararı

Dosyası Genel Kurul'a sevk edildi.
Beklenenadım bugün atılıyor

Beklenen
adım bugün atılıyor

​Türkiye ile Azerbaycan arasında yeni hat kuruluyor.
Tele1 yayınında yağmur duasıyla dalga geçildi: Diyanet ayarı fazla mı kaçırdı?

Emeklilik<br>ikramiyesi müjdesi

Emeklilik
ikramiyesi müjdesi

​İçişleri Bakanı Süleyman Soylu güzel haberi duyurdu.

​İki bin lira için arıyorsun 2500 TL'ye kiraya çıkıyorsun.

Asgari ücrette<br>ikinci tur

Asgari ücrette
ikinci tur

​Online toplantı bu kez TİSK ev sahipliğinde yapılıyor.

Kanserliye antibiyotik verip yolladılar

Kanserliye antibiyotik verip yolladılar

​İngiltere'de iki ayda MR çektiremeyen hasta öldü.
Tuzla'da koca vahşeti

Tuzla'da koca vahşeti

Kocası tarafından bıçaklanan iki çocuk annesi hayatını kaybetti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.