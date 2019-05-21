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AVRUPA

Avusturya'da kriz sürüyor

Avusturya'da kriz sürüyor

Avusturya Başbakanı Kurz, eski Başbakan Yardımcısı Strache’ye ait videonun ortaya çıkmasının ardından aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisinden İçişleri Bakanı Kickl'ın görevden alınması için Cumhurbaşkanı Van der Bellen'e öneride bulunduğunu söyledi. Başbakan Kurz, "İçişleri Bakanı Kickl'ın görevden alınmasını Cumhurbaşkanı Van der Bellen'e önerdim" ifadesini kullandı.

Haber Merkezi AA
Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz.
Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, eski Başbakan Yardımcısı Heinz Christian Strache’ye ait görüntülerin yer aldığı videonun ortaya çıkmasının ardından aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisinden (FPÖ) İçişleri Bakanı Herbert Kickl'ın görevden alınması için Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen'e öneride bulunduğunu söyledi.

  • Başbakan Kurz, basına yaptığı açıklamada, erken seçim kararı alınan ülkede seçimlerin yapılacağı eylül ayına kadar yönetimi idare edecek hükümetin içinde İçişleri Bakanı Kickl'ın yer almasının eski başbakan yardımcına ait görüntülerin incelenmesine gölge düşürebileceğini, bu nedenle içişleri bakanının görevden alınması için cumhurbaşkanına öneride bulunduğunu ifade etti.

Kurz, aşırı sağcı parti yönetiminin ülkenin karşı karşıya olduğu skandalın boyutlarını yorumlamakta güçlük çektiğini belirterek, seçimlerin yapılacağı güne kadar Avusturya’da istikrarın sağlanması ve özellikle Avrupa Birliği (AB) içinde ülkenin itibar kaybetmemesi için gerekli adımların atılmasının önemine işaret etti.

Skandal görüntülerin İspanya'nın İbiza Adası'nda 2017'de kaydedildiği dönemde Herbert Kickl’ın aşırı sağcı partinin genel sekreteri ve özellikle partinin finansal konularından sorumlu olduğunu hatırlatarak, "Kamuoyunda yürütülecek incelemeye ilişkin şüphe oluşmaması için İçişleri Bakanı Herbert Kickl’in görevden alınmasını Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen'e önerdim" dedi.

Kuz, aşırı sağcı partinin gün içinde Kickl'ın görevden alınması durumunda hükümette yer alan bütün FPÖ’lü bakanların çekileceğini açıkladığını hatırlatarak, söz konusu bakanlıklara uzman ya da üst düzey memurların getirileceğini dile getirdi.

Avusturya tarihinde ilk

Öte yandan uzmanlar, Avusturya tarihinde ilk defa bir başbakanın içişleri bakanının görevden alınması için cumhurbaşkanına öneride bulunduğunu kaydetti.

Avusturya’da herhangi bir bakanın görevden azledilmesi için başbakanın cumhurbaşkanına öneride bulunması gerekiyor.

Avusturya'da cuma günü ortaya çıkan eski Başbakan Yardımcısı ve FPÖ Genel Başkanı Heinz Christian Strache'ye ait skandal görüntüler ardından, Strache bütün görevlerinden istifa ettiğini açıklamış, bunun üzerine Başbakan Sebastian Kurz da aşırı sağcı parti ile kurulan koalisyon hükümetinin sona erdiğini ve erken seçime gidileceğini duyurmuştu.

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Daha sonra Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen de seçimlerin eylülde yapılacağını açıklamıştı.

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