Dünya Avusturyada Türk camisine çirkin saldırı
AVRUPA

Avusturya'da Türk camisine çirkin saldırı

Avusturya'nın başkenti Viyana'daki Avusturya Türk İslam Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Birliği Merkez Camisi'ne kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırı düzenlendi. Saldırganlar caminin camlarını kırdı.

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Haber Merkezi AA
Avusturyada Türk camisine çirkin saldırı
Türk camisine çirkin saldırı.

Avusturya'nın başkenti Viyana'daki Avusturya Türk İslam Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Birliği (ATİB) Merkez Camisi'ne kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırı düzenlendi.

Ülke genelinde bünyesinde 60'ın üzerinde cami derneği bulunduran ATİB'in merkez binasının giriş katına gece geç saatlerde kimliği belirsiz iki kişi saldırıda bulundu.

Saldırganlar caminin camlarını kırdı

Saldırıya ilişkin açıklamada bulunan Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, ATİB yöneticilerinin emniyet güçleriyle irtibata geçerek gerekli girişimlerde bulunduğunu belirterek, Türkiye'nin Viyana Başkonsolosu Cafer Mert Özmert'in de ATİB'yi ziyaret ederek, bilgi aldığını aktardı.

Saldırganların yakalanması talebi

Ceyhun, "Avusturya makamlarından beklentimiz, olay anına ilişkin güvenlik kamera kayıtlarını da değerlendirerek iki kişi olduğu görülen maskeli saldırganları tespit edip, adalete teslim etmesidir." diye konuştu.

ATİB Başkanı Fatih Yılmaz da ATİB Merkez Camisi'nin giriş katındaki camların kırılması suretiyle bir saldırı yapıldığını dile getirerek, "Kamera kayıtlarından elde edilen görüntülere göre, söz konusu kişiler saldırı esnasında terör örgütü sempatizanlarının yaptığı işareti yapmaktadırlar. Üç ayların başlangıcı olan böyle bir günde, buradaki millet varlığımızın dişinden tırnağından artırarak inşa ettikleri merkez camimize yapılan alçak saldırıyı şiddetle ve nefretle kınıyoruz." dedi.

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