Dünya Avusturyadaki kayak merkezi tüm Avrupaya virüs yaydı
AVRUPA

Avusturya'daki kayak merkezi tüm Avrupa'ya virüs yaydı

Avrupa'nın dört bir yanından Avusturya'nın Ischgl kayak merkezine giden turistlerin, ülkelerine koronavirüs taşıdıkları belirtiliyor. İlk koronaviürs hastalarını yetkililere bildirmeyen kayak merkezine soruşturma açılacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ischgl kayak merkezine giden turistlerin, ülkelerine koronavirüs taşıdıkları belirtiliyor
Ischgl kayak merkezine giden turistlerin, ülkelerine koronavirüs taşıdıkları belirtiliyor

Avusturya'da Ischgl kayak merkezi virüsün kaynağı oldu. Kayak tatilini Avusturya'da geçiren irçok Almanya, Norveç, Danimarka ve İsveç vatandaşı ülkelerine buradan virüs taşıdı. Avusturya'nın Der Standard gazetesinin haberine göre kayak merkezinde çalışan bir barmen enfekte bir koronavirüs hastasıydı.

Ischgl kayak merkezi, enfekte olanların sayısının açıklandığı geçen hafta sonuna kadar hizmet vermeye devam etti. Kayak merkezini kapatmayan ve ilk enfekte durumu ile yetkilileri bilgilendirmeyen çalışanlara soruşturma açılacağı belirtildi.

Der Standard gazetesi, otel ve teleferik sahiplerinin kayak merkezindeki insanların sağlığının tehlike altında olmasına rağmen, elde edecekleri kazancı kaçırmak istemediklerini kaydetti.

Avusturya kış turizminde yılda 500 binden fazla turist ağırlıyor.

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