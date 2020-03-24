Avusturya'daki kayak merkezi tüm Avrupa'ya virüs yaydı

Avusturya'da Ischgl kayak merkezi virüsün kaynağı oldu. Kayak tatilini Avusturya'da geçiren irçok Almanya, Norveç, Danimarka ve İsveç vatandaşı ülkelerine buradan virüs taşıdı. Avusturya'nın Der Standard gazetesinin haberine göre kayak merkezinde çalışan bir barmen enfekte bir koronavirüs hastasıydı.

Ischgl kayak merkezi, enfekte olanların sayısının açıklandığı geçen hafta sonuna kadar hizmet vermeye devam etti. Kayak merkezini kapatmayan ve ilk enfekte durumu ile yetkilileri bilgilendirmeyen çalışanlara soruşturma açılacağı belirtildi.

Der Standard gazetesi, otel ve teleferik sahiplerinin kayak merkezindeki insanların sağlığının tehlike altında olmasına rağmen, elde edecekleri kazancı kaçırmak istemediklerini kaydetti.

Avusturya kış turizminde yılda 500 binden fazla turist ağırlıyor.