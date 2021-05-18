Dünya Avusturyadan geri adım İsrail bayraklarını devlet binalarından kaldırdı
AVRUPA

Avusturya'dan geri adım: İsrail bayraklarını devlet binalarından kaldırdı

Avusturya'da "İsrail'le dayanışma amacıyla" devlet binalarına çekilen İsrail bayrakları yoğun tepkilerin ardından bugün kaldırıldı. Avusturya makamlarından bayrakların indirilmesine dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

Haber Merkezi AA
Avusturyadan geri adım: İsrail bayraklarını devlet binalarından kaldırdı
İsrail bayrağı, AB ve Avusturya bayraklarının yanından indirildi.

Avusturya'da Başbakanlık ve Dışişleri Bakanlığı binalarında yer verilen İsrail bayrakları, bugün herhangi bir açıklama yapılmadan indirildi.

AVUSTURYA BAŞBAKANINA YOĞUN TEPKİ

Çok sayıda sivil toplum kuruluşu, akademisyen ve siyasetçi, Başbakan Sebastian Kurz'un, İsrail bayrağını Başbakanlık binasına çekerek bölgede savaşan taraflardan birine açık destek vermesine, anayasanın tarafsızlık ilkesine ters düştüğü gerekçesiyle tepki göstermişti.

KURZ TWİTTER HESABINDAN PAYLAŞMIŞTI

Başbakan Kurz, Twitter'dan 14 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, İsrail ile dayanışma amacıyla bu ülkenin bayrağının Başbakanlık binasına çekildiğini duyurmuştu.

Kurz'un, Filistin'e yönelik saldırılarını yoğunlaştıran İsrail'e açık desteği, başta Türkiye olmak üzere çeşitli ülkelerin tepkisine neden olmuştu.

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