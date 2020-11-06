Avusturya’dan “radikal” camileri kapatma kararı

Avusturya’nın başkenti Viyana’da, geçtiğimiz günlerde 6 farklı noktada terör saldırısı düzenlenmişti. Terör saldırısında 4 kişi hayatını kaybetmiş, 15 kişi de yaralanmıştı. Avusturya’lı yetkililer, saldırganın terör örgütü DEAŞ sempatizanı olduğu duyururken, DEAŞ da saldırıları üstlenmişti.
Ayrıntılar daha sonra açıklanacak
Avurturya haber ajansı APA’nın haberine göre, saldırının ardından Avusturya İçişleri Bakanlığı ve Avusturya Entegrasyon Bakanlığı “radikal” olarak ifade ettikleri camilerin kapatılması için talimat verdi. Karara ilişkin bakanlıklar tarafından bir açıklama yapılmazken, atılacak adımlara ilişkin ayrıntılı bilginin daha sonra verileceği belirtildi.