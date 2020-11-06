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Dünya Avusturyadan radikal camileri kapatma kararı
AVRUPA

Avusturya’dan “radikal” camileri kapatma kararı

Avusturya'nın başkenti Viyana'da 4 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının ardından, içişleri ve entegrasyon bakanlıkları “radikal” camilerin kapatılması için talimat verdi.

Haber Merkezi Diğer
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Avusturya’nın başkenti Viyana’da, geçtiğimiz günlerde 6 farklı noktada terör saldırısı düzenlenmişti. Terör saldırısında 4 kişi hayatını kaybetmiş, 15 kişi de yaralanmıştı. Avusturya’lı yetkililer, saldırganın terör örgütü DEAŞ sempatizanı olduğu duyururken, DEAŞ da saldırıları üstlenmişti.

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Ayrıntılar daha sonra açıklanacak

Avurturya haber ajansı APA’nın haberine göre, saldırının ardından Avusturya İçişleri Bakanlığı ve Avusturya Entegrasyon Bakanlığı “radikal” olarak ifade ettikleri camilerin kapatılması için talimat verdi. Karara ilişkin bakanlıklar tarafından bir açıklama yapılmazken, atılacak adımlara ilişkin ayrıntılı bilginin daha sonra verileceği belirtildi.

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