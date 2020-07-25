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Dünya Ayasofya Camiinde cuma namazı Pakistan haber kanallarında canlı yayınlandı
ASYA

Ayasofya Camii'nde cuma namazı Pakistan haber kanallarında canlı yayınlandı

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla kılınan Cuma namazının ardından 86 yıl sonra yeniden ibadete açıldığı anlar Pakistan haber kanallarının neredeyse tamamında canlı yayınlandı.

Haber Merkezi DHA
Pakistan’ın önde gelen haber kanalları, 86 yıl sonra ibadete açılmasıyla Ayasofya Camii'nde kılınan ilk cuma namazına büyük ilgi gösterdi.
Pakistan’ın önde gelen haber kanalları, 86 yıl sonra ibadete açılmasıyla Ayasofya Camii'nde kılınan ilk cuma namazına büyük ilgi gösterdi.

Pakistan’ın önde gelen haber kanalları, 86 yıl sonra ibadete açılmasıyla Ayasofya Camii'nde kılınan ilk cuma namazına büyük ilgi gösterdi. Ülkenin en büyük kanallarından Geo News başta olmak üzere, ARY News, GNN News, 24 News, Samaa TV ve daha birçok haber kanalı, Ayasofya’da kılınan Cuma namazını, öncesi ve sonrasını canlı olarak yayınladı.

Ayrıca Samaa TV, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın hutbesini eş zamanlı İngilizce çeviriyle izleyenleriyle paylaştı.

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İstanbul'un fethinin simgesi Ayasofya-i-Kebir Cami-i Şerifi bugün kılınan cuma namazı ile 86 yıl sonra ibadete açıldı. Namazı kıldıran Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hutbe vermek için minbere elinde kılıçla çıktı. Peki hutbe neden kılıçla verildi? Türkiye'nin önde gelen tarihçilerinden Derin Tarih dergisi Yayın Yönetmeni Mustafa Armağan, o kılıcı eline alarak minberin basamağına oturdu ve Yeni Şafak okurları için Ali Erbaş'ın hutbe irad ettiği kılıcın tarihteki anlamını anlattı. Armağan, minberin üzerine asılan iki sancak halkında da bilgiler verdi.


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