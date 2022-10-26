Dünya Ayın başbakanı Ekim sonunu görebilecek mi
AVRUPA

Ayın başbakanı: Ekim sonunu görebilecek mi

İngiltere'nin yeni Başbakanı Rishi Sunak, Kral 3. Charles'tan hükümeti kurma görevini aldı. Ancak İngiliz medyası şimdiden tahminlerde bulunmaya başladı. Daily Star, Sunak’ın fotoğrafını takvimde ekim ayı yaprağının üzerine bastı ve “Ekim sonunu görebilecek mi?” diye sordu. Sunak, Boris Johnson ve Liz Truss'tan sonra 7 haftada 3. İngiltere Başbakanı oldu.

Abone Ol Google News
Dış Haberler Yeni Şafak
Ayın başbakanı: Ekim sonunu görebilecek mi
Sunak, Kral Charles'tan görevi aldı.

İngiltere’nin yeni başbakanı Rishi Sunak, Kral 3. Charles’tan hükümeti kurma görevini aldı. Başbakan olarak ilk konuşmasını başkanlık konutu 10 Numara’nın önünde yapan Sunak, “Ekonomik bir krizin içerisindeyiz. Ülkeyi birleştireceğim” dedi. Truss’ın ardından Kral 3. Charles’la bir araya gelen Sunak, Kral’dan hükümeti kurma görevini aldı ve böylelikle resmen İngiltere’nin yeni başbakanı oldu. Sunak, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in 8 Eylül’de hayatını kaybetmesinin ardından tahta geçen “Kral 3. Charles’ın hükümeti kurma görevini verdiği ilk başbakan” olarak da tarihe geçti. İngiliz medyası ise şimdiden Sunak’ın görev süresine ilişkin tahminlerde bulunmaya başladı. Daha önce Sunak’ın halefi Liz Truss için bir marul ile karşılaştırma yapan, İngiliz Daily Star gazetesi, dünkü manşetinde de, Sunak’ı hicveden bir görsele yer verdi. Gazete, Sunak’ın 2022 yılı içerisinde İngiltere’nin üçüncü başbakanı olduğunu hatırlattı. Gazete, Sunak’ın fotoğrafını takvimde ekim ayı yaprağının üzerine bastı ve “Ekim sonunu görebilecek mi?” diye sordu. Sunak, selefleri Boris Johnson ve Liz Truss’tan sonra 7 haftada 3. İngiltere Başbakanı oldu.

Hindistan’da bayram sevinci

Hindistan kökenli Rishi Sunak’ın İngiltere Başbakanlığına getirilmesi Yeni Delhi’de bayram coşkusuna neden oldu. Hint medyası, daha önce kolonisi oldukları bir ülkenin başbakanlık koltuğuna Hindistan kökenli bir ismin oturduğu vurgusunu yaptı. New Delhi televizyon kanalında, Sunak’ın başbakanlığı, “Hindistan’ın oğlu imparatorluğun üzerine güneş gibi doğdu” sözleriyle, İngiliz İmparatorluğu için kullanılan “Üzerinde güneş batmayan imparatorluk” benzetmesine gönderme yapıldı. Times of India gazetesi de, ülkede 1757-1947 yılları arasında yaşanan İngiliz egemenliği dönemine atfen kullanılan “raj” ifadesiyle, “Britanya, Işık festivali (Diwali) gününde Rishi’nin iktidarını sevinçle karşılıyor” başlığını attı. Hindistan Başbakanı Narendra Modi de Sunak’a en içten tebriklerini sunduğunu ve “küresel meseleler konusunda yakın işbirliği” için sabırsız olduğunu belirtti.

İngiltere'de Hint Başbakan: Johnson'ın ekibi Sunak'ı destekledi
DÜNYA
İngiltere'de Hint Başbakan: Johnson'ın ekibi Sunak'ı destekledi
Külliyede kritik temas

Külliye'de kritik temas

​Cumhurbaşkanı Erdoğan BBP Genel Başkanı Destici'yi kabul etti.
Beşiktaşta fikir ayrılığı:Yeni hoca kim olacak?

Beşiktaş'ta fikir ayrılığı:
Yeni hoca kim olacak?

​Siyah beyazlılarda Şenol Güneş ismi tartışılıyor.
Aynı masaya oturmayız diyorlardı: İYİ Parti ile HDP Avrupada buluştu

​Duayen spiker 97 yaşında vefat etti.

​Türkiye'nin savunma gücü sergileniyor.

​Acil ihtiyaç duyanların sayısı 22 milyona yükseldi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.