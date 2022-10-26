Ayın başbakanı: Ekim sonunu görebilecek mi

İngiltere’nin yeni başbakanı Rishi Sunak, Kral 3. Charles’tan hükümeti kurma görevini aldı. Başbakan olarak ilk konuşmasını başkanlık konutu 10 Numara’nın önünde yapan Sunak, “Ekonomik bir krizin içerisindeyiz. Ülkeyi birleştireceğim” dedi. Truss’ın ardından Kral 3. Charles’la bir araya gelen Sunak, Kral’dan hükümeti kurma görevini aldı ve böylelikle resmen İngiltere’nin yeni başbakanı oldu. Sunak, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in 8 Eylül’de hayatını kaybetmesinin ardından tahta geçen “Kral 3. Charles’ın hükümeti kurma görevini verdiği ilk başbakan” olarak da tarihe geçti. İngiliz medyası ise şimdiden Sunak’ın görev süresine ilişkin tahminlerde bulunmaya başladı. Daha önce Sunak’ın halefi Liz Truss için bir marul ile karşılaştırma yapan, İngiliz Daily Star gazetesi, dünkü manşetinde de, Sunak’ı hicveden bir görsele yer verdi. Gazete, Sunak’ın 2022 yılı içerisinde İngiltere’nin üçüncü başbakanı olduğunu hatırlattı. Gazete, Sunak’ın fotoğrafını takvimde ekim ayı yaprağının üzerine bastı ve “Ekim sonunu görebilecek mi?” diye sordu. Sunak, selefleri Boris Johnson ve Liz Truss’tan sonra 7 haftada 3. İngiltere Başbakanı oldu.

REKLAM

Hindistan’da bayram sevinci

Hindistan kökenli Rishi Sunak’ın İngiltere Başbakanlığına getirilmesi Yeni Delhi’de bayram coşkusuna neden oldu. Hint medyası, daha önce kolonisi oldukları bir ülkenin başbakanlık koltuğuna Hindistan kökenli bir ismin oturduğu vurgusunu yaptı. New Delhi televizyon kanalında, Sunak’ın başbakanlığı, “Hindistan’ın oğlu imparatorluğun üzerine güneş gibi doğdu” sözleriyle, İngiliz İmparatorluğu için kullanılan “Üzerinde güneş batmayan imparatorluk” benzetmesine gönderme yapıldı. Times of India gazetesi de, ülkede 1757-1947 yılları arasında yaşanan İngiliz egemenliği dönemine atfen kullanılan “raj” ifadesiyle, “Britanya, Işık festivali (Diwali) gününde Rishi’nin iktidarını sevinçle karşılıyor” başlığını attı. Hindistan Başbakanı Narendra Modi de Sunak’a en içten tebriklerini sunduğunu ve “küresel meseleler konusunda yakın işbirliği” için sabırsız olduğunu belirtti.

REKLAM