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Ayn İsa’da PKK-Rus tiyatrosu

Ayn İsa’da PKK-Rus tiyatrosu

SMO ile PKK/YPG arasında şiddetli çatışmaların yaşandığı Ayn İsa’da Ruslar yine sahnede. Türkiye’nin bölgeye operasyon düzenlemesinden korkan teröristler, bölgeyi Rus ve rejim güçlerine devretti. Resmi binalara rejim ve Rusya bayrakları çekildi.

Aybike Eroğlu Yeni Şafak
Bölgeyi tamamen tahliye etmeye hazırlanan örgütün yardımına Rusya ve Esed rejimi yetişti.
Bölgeyi tamamen tahliye etmeye hazırlanan örgütün yardımına Rusya ve Esed rejimi yetişti.

Terör örgütü PKK/YPG’nin 16 Kasım’da stratejik M4 karayolu üzerindeki Ayn İsa’da bulunan TSK ve Suriye Milli Ordusu (SMO) unsurlarına taciz atışı gerçekleştirmesi üzerine başlayan çatışmalar 20 gündür devam ediyordu. Bölgedeki terör mevzileri top atışları ile imha edilmiş, bölgeye yerleştirilen teröristler Türkiye’nin operasyon düzenleyeceği endişesi ile şehri terk etmişti. Bölgeyi tamamen tahliye etmeye hazırlanan örgütün yardımına Rusya ve Esed rejimi yetişti.

RUSYA PKK İLE ANLAŞTI

  • 7 Aralık’tan bu yana pazarlıklar yürüten Rusya, Esed rejimi ve PKK dün anlaşmaya vardı. Ayn İsa’nın Rusya ve Esed rejimine devredildiği iddia edildi. Kasabadaki resmi binalara rejim ve Rus bayrakları çekildi. Rus üssünde gerçekleştirilen toplantılarda Rus subayların teröristleri diye ikna ettiği ifade ediliyor. Terör örgütü elebaşlarından Riyad Halef, M4 karayolu üzerine Ruslarla 3 ortak askeri nokta kurulacağını söyledi. Askeri noktaların Ayn İsa’nın doğu, batı ve kuzeyinde konumlanacağı ifade edildi.
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