Ayrılıkçı birlikler Sokotra’da

Yemen’de geçtiğimiz haftalarda tırmanan gerilimde başrol oynayan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), krizi tırmandırmak için attığı adımlara bir yenisini daha ekledi. Geçici başkent Aden ve Ebyen’de perşembe günü hükümet gülerini hedef alan BAE’nin eğittiği ayrılıkçı birlikler Sokotra Adası’na ulaştı.

LİDER KADRO KARŞILADI

Sokotra Adası’ndaki yerel bir kaynaktan alınan bilgiye göre, Birleşik Arap Emirlikleri’nin Aden’de eğittiği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyine bağlı yeni askeri birlikler Sokotra adasına çıktı. Özel bir gemiyle Sokotra Limanı’na ulaşan askeri birliğin son gelişmelerin ardından adaya gelen ikinci grup askeri birlik olduğu belirtildi. Kaynak, Sokotra Adası’ndan gençlerden oluşan onlarca askerin temmuz ayında ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi tarafından Aden’e getirilerek BAE’ye bağlı subaylar tarafından askeri eğitimden geçirildiklerini hatırlatarak, birliğin Sokotra’daki Güney Geçiş Konseyi lider kadrosu tarafından karşılanmış olduğuna dikkati çekti.

2018’DE BAYRAK ASMIŞTI

BAE, 30 Nisan 2018’de ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyine bağlı milislerle Yemen Başbakanı Ahmed bin Dagir’in adada bulunduğu sırada, hava kargosuyla adaya zırhlı araçlar, tank ve ağır mühimmat çıkarmıştı. Söz konusu milisler bu sırada Hadibu kentinin resmi binalarına BAE bayrakları çekmişti. Gelişmelerin ardından Yemen hükümeti, Abu Dabi yönetiminin adadaki girişimlerini “saldırı ve işgal” şeklinde nitelemişti. Yemen hükümetinin hamisi Suudi Arabistan’ın araya girmesiyle 14 Mayıs 2018’de taraflar arasında anlaşma sağlanırken, güneyli ayrılıkçılar ve BAE, Sokotra’daki stratejik binaları merkezi hükümete teslim ederek adadan çekilmişti.

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‘SAHTE BAHANELER’

Öte yandan, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da Başbakan Muin Abdulmelik başkanlığında istisnai olarak toplanan Yemen hükümeti, ülkenin güneyindeki silahlı isyancı harekete karşı alınması gereken önlemleri görüştü. Hükümet, BAE’nin orduyu hedef alan saldırılarına ilişkin sunduğu bahaneleri “sahte” olarak niteledi. Yemen’de ayrılıkçılara verdiği destekle ülkeyi bölme politikası yürütmekle suçlanan BAE’ye ait uçaklar, perşembe günü hükümet güçlerini hedef almış, Abu Dabi yönetimi, saldırıları Aden havalimanındaki Arap koalisyon güçlerine karşı düzenlenen terör saldırısına misilleme olarak savunmuştu.

Taiz’de protesto

Protestonun görüntüsü

Yemen’in Taiz ilinde binlerce kişi, BAE’nin uluslararası koalisyondan çıkarılması talebiyle cuma günü gösteri düzenledi. Taiz’in orta kesimindeki Özgürlük Meydanı’nda toplanan binlerce Yemenli, BAE’nin hükümet güçlerini hedef alan saldırılarına tepki gösterdi. Saldırıları “BAE terör katliamı” şeklinde niteleyen göstericiler, Yemen askerleri ve halkına saldırmak suretiyle ülkenin egemenliğini ihlal eden BAE’nin bir “işgal devleti” olduğunu, işlediği suçların belgelenmesini ve tüm unsurlarıyla Yemen’i terk etmesini istedi.