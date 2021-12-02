Dünya Azerbaycan14 şehidiniuğurladı
ASYA

Azerbaycan 14 şehidini uğurladı

Azerbaycan’da önceki gün askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 14 asker için tören yapıldı. Karabağ savaşında da görev aldıkları açıklanan şehitlerin naaşları, silah arkadaşlarının omuzlarında 2. Şehitler Hiyabanı’na götürülerek buraya defnedildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Azerbaycan 14 şehidini uğurladı
Şehit 14 asker için tören yapıldı.

Azerbaycan’da askeri helikopterin kaza yapması sonucu şehit olan çoğu rütbeli 14 asker için tören yapıldı. Başkent Bakü’deki Serhatçi Spor Merkezi’nde düzenlenen törene, kazada hayatını kaybeden askerlerin aileleri, yakınları ve devlet yetkilileri katıldı.

Spor Merkezi’nde düzenlenen törene, kazada hayatını kaybeden askerlerin aileleri, yakınları ve devlet yetkilileri katıldı.
Spor Merkezi’nde düzenlenen törene, kazada hayatını kaybeden askerlerin aileleri, yakınları ve devlet yetkilileri katıldı.

Saygı duruşu ve Azerbaycan milli marşının okunmasıyla başlayan programda konuşan Azerbaycan Devlet Sınır Hizmetleri Başkanı Elçin Guliyev, şehit askerlerin İkinci Karabağ Savaşı’nda da savaştığını ve silah arkadaşlarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Guliyev, şehitlerin aile ve yakınlarına taziye dileklerinde bulunarak, kahraman silah arkadaşlarını hiçbir zaman unutmayacaklarını vurguladı. Önceki gün Hızı bölgesindeki Karaheybet hava eğitim alanında bir askeri helikopter eğitim uçuşu sırasında düşmüş, kazada 14 asker şehit olurken 2 asker de yaralanmıştı.

Bakan Çavuşoğlu'ndan Azerbaycan için taziye mesajı
GÜNDEM
Bakan Çavuşoğlu'ndan Azerbaycan için taziye mesajı

Azerbaycan’da askeri helikopter düştü: 14 şehit
DÜNYA
Azerbaycan’da askeri helikopter düştü: 14 şehit

BMde silahlı saldırgan alarmı

BM'de silahlı saldırgan alarmı

Genel Merkez kapatıldı, tüm personel uyarıldı.
Fitchten Türkiye açıklaması

Fitch'ten Türkiye açıklaması

​Türkiye'nin 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 10,5'e yükseltti.
Talancılar durdurulsun

Talancılar durdurulsun

​Kredinin yüzde 60'ını dolar zenginleri alıyor.
Gizli açık ambargo dönemi kapandı

Gizli açık ambargo dönemi kapandı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli silah sanayiine övgü.
Öncelik düşük faiz

Öncelik düşük faiz

​Yeni Hazine Bakanı Nureddin Nebati'den ilk mesaj.
Hedefi 11 ayda aştık

Hedefi 11 ayda aştık

​İhracatta yıllık hedef olan 211 milyar dolar şimdiden aşıldı.

Paket mini reform köklü

Paket mini reform köklü

​Siyasi Partiler ve seçim kanunlarında değişiklikler içeren çalışmada son aşamaya gelindi.

Aksa Müslümanlarındır

Aksa Müslümanlarındır

​Mescid-i Aksa'nın İslami kimliği BM'de teyit edildi.

Türbelere neden gidiyoruz?

Türbelere neden gidiyoruz?

​Hastalıklara çare bulmak ve psikolojik rahatlama en bilinen sebepler.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.