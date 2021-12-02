Azerbaycan 14 şehidini uğurladı

Azerbaycan’da askeri helikopterin kaza yapması sonucu şehit olan çoğu rütbeli 14 asker için tören yapıldı. Başkent Bakü’deki Serhatçi Spor Merkezi’nde düzenlenen törene, kazada hayatını kaybeden askerlerin aileleri, yakınları ve devlet yetkilileri katıldı.

Spor Merkezi’nde düzenlenen törene, kazada hayatını kaybeden askerlerin aileleri, yakınları ve devlet yetkilileri katıldı.

Saygı duruşu ve Azerbaycan milli marşının okunmasıyla başlayan programda konuşan Azerbaycan Devlet Sınır Hizmetleri Başkanı Elçin Guliyev, şehit askerlerin İkinci Karabağ Savaşı’nda da savaştığını ve silah arkadaşlarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Guliyev, şehitlerin aile ve yakınlarına taziye dileklerinde bulunarak, kahraman silah arkadaşlarını hiçbir zaman unutmayacaklarını vurguladı. Önceki gün Hızı bölgesindeki Karaheybet hava eğitim alanında bir askeri helikopter eğitim uçuşu sırasında düşmüş, kazada 14 asker şehit olurken 2 asker de yaralanmıştı.

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