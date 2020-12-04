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Azerbaycan 2 bin 783 şehit verdi : Karabağ'da son durum

Azerbaycan 2 bin 783 şehit verdi

Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ’da topraklarını işgalden kurtarmak için yürüttüğü savaşta 2 bin 783 şehit verdi. Şehitler bugün 12.00’de saygı duruşu ile anılacak. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de ‘Zafer Günü’ olarak belirlenen 10 Kasım’ı, Atatürk’ün vefat gününe denk geldiği için, 8 Kasım ile değiştirildiğini söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Dağlık Karabağ'ın işgalden kurtarılması için mücadele veren 2 bin 783 Azerbaycan askeri şehit oldu, 1245’i de yaralandı.
Dağlık Karabağ'ın işgalden kurtarılması için mücadele veren 2 bin 783 Azerbaycan askeri şehit oldu, 1245’i de yaralandı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 27 Eylül’de başlayıp 10 Kasım’da Ermenistan’ın yenilgiyi kabul etmesiyle biten savaştaki can kaybını açıkladı. 2 bin 783 Azerbaycan askerinin şehit olduğu, 1245’inin de yaralandığı bildirildi. Şehit askerlerden 103’ünün kimliğinin teşhis edilmesi için DNA analizinin sürdüğü kaydedildi. 100’den fazla askerin kayıp olduğu, onların bulunması için çalışmaların devam ettiği belirtildi. Şehit askerler bugün saygı duruşuyla anılacak.

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ZAFER GÜNÜ 8 KASIM

  • Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in imzaladığı kararda, “Azerbaycan’ın toprak bütünlüğü için canlarını feda eden Vatan Savaşı şehitleri, 4 Aralık saat 12.00’de saygı duruşu ile anılacak” denildi. Ayrıca Tarihi zaferi göstermek ve şehitlerin anısını yaşatmak için Bakü’de Vatan Savaşı Anıtı ve Zafer Müzesi oluşturulacak. Azerbaycan’da, Atatürk’ü anma gününe denk gelen 10 Kasım “Zafer Günü” de 8 Kasım’a alındı. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada “Azerbaycan’ın sevinci sevincimiz, kederi kederimizdir” diyen Atatürk’ün saygıyla anıldığı vurgulandı. İlham Aliyev, “Zafer Günü” olarak belirlenen 10 Kasım tarihini, Atatürk’ün vefat gününe denk geldiği için, Şuşa’nın işgalden kurtarıldığı gün olan 8 Kasım tarihiyle değiştirdi.

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BARIŞIN GARANTÖRÜ

AGİT Bakanlar Kurulu Toplantısı dün başladı. Kovid-19 nedeniyle video konferansla yapılan toplantıda Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, ateşkese ilişkin konuşma yaptı. Bölgedeki tüm ulaştırma hatlarının açılacağı ve Türk-Rus ortak merkezinin kurulacağını söyleyen Bayramov, “Katkılarından dolayı Rusya ve Türkiye’ye teşekkür ederim. Güney Kafkasya’da uzun zamandır beklenen barış ve istikrarı sağlayacak bir mutabakatın garantörü olarak önemli bir rol oynamaktalar” dedi. İki gün sürecek olan 27. AGİT Bakanlar Kurulu Toplantısı bugün sona erecek. AGİT Dönem Başkanlığı, Arnavutluk’tan sonra İsveç’e geçecek.

Kahraman askerin annesi Sabire İbayeva, “Şükürler olsun, oğlum sağ salim geri döndü” dedi.

Biz yapamadık onlar başardı

  • 44 gün süren savaşın son günü mayına basıp bir bacağını kaybeden Azerbaycanlı gazi taburcu edildi. Bakü’deki evinde coşkuyla karşılanan 23 yaşındaki Abbas Abbaslı için ailesi kurban kesti. Evin önü Azerbaycan ve Türkiye bayrakları ile süslendi, yakınları gaziyi “En büyük asker bizim asker” sloganı ve alkışlarla karşıladı. Gazi Abbas Abbaslı, “Görev yaptığım topçu birliğinin Fuzuli ve Cebrail’in kurtarılmasında büyük rolü oldu. Bu toprağın her karışı için canımdan geçmeye hazırım” derken, gazinin amcası Rafael Abbasov ise “Biz ata yurdumuz Cebrail’i koruyamamıştık, fakat bu çocuklar topraklarımızı kurtardı. Yeğenimle gurur duyuyorum” şeklinde konuştu.

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Fransa meclisinden skandal Karabağ kararı

Fransa’da Senato’dan sonra Ulusal Meclis de, hükümete, sözde “Dağlık Karabağ Cumhuriyeti’ni” tanıması çağrısında bulunan kararı onayladı. Meclis’te sembolik değere sahip karar, 3 “hayır” oyuna karşı 188 “evet” oyuyla kabul edildi. 16 milletvekili ise çekimser oy kullandı. Meclis ve Senato’nun kararı kabul etmesinde Ermeni lobisinin etkisi olduğu değerlendiriliyor.
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