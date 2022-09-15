Dünya Azerbaycan 400 Ermeni askeri öldürüldü
ASYA

Azerbaycan: 400 Ermeni askeri öldürüldü

Azerbaycan, "Ermenistan'ın askeri cephaneliği yok edildi. 53 muharebe pozisyonu ve çok sayıda komuta yüksekliği kontrol altına alındı. Zod bölgesindeki askeri birliği vurduk. 14 bin 500'den fazla mühimmat ele geçirildi. Yaklaşık 400 Ermeni askeri öldürüldü." açıklamalarında bulundu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Azerbaycan: 400 Ermeni askeri öldürüldü
Arşiv.

Azerbaycan- Ermenistan sınırında gerginlik sürüyor. Ermeni güçlerine ait askeri cephanelikler ve savunma sistemleri imha edilirken, 53 muharebe pozisyonu ve çok sayıda komuta yüksekliği kontrol altına alındı.

400 ERMENİ ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

  • Bakanlık, 400 Ermenistan askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

ŞEHİT SAYISI 71'E YÜKSELDİ

Bakanlık, internet sitesinde şehit isimlerinin bulunduğu listeyi güncelledi. Buna göre listede, 12 Eylül'de Ermenistan'ın provokasyonları sonucu iki ülke sınırında başlayan çatışmalarda şehit olan 71 askerin ismi yer aldı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı daha önceki açıklamasında 50 askerin şehit olduğunu duyurmuştu.

AZERBAYCAN-ERMENİSTAN SINIRINDAKİ ÇATIŞMALAR

  • Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 12 Eylül gecesi ve 13 Eylül sabahı Ermenistan ordusunun sınırın Daşkesen, Kelbecer, Laçın ve Zengilan istikametlerinde geniş çaplı provokasyonda bulunduğunu duyurmuştu.
  • Azerbaycan ordusunun sınırdaki bazı mevzileri ve sığınakları havan topları da dahil farklı kalibreli silahlarla aralıksız ateş altına alınmıştı. Azerbaycan ordusu, Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin atış noktalarını susturmak ve çatışmanın genişlemesini önlemek için misillemede bulunmuş, Ermeni birliklere ağır kayıplar verdirilmişti.
  • Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, çatışmalarda 105 Ermeni askerin öldüğünü açıklamış, Azerbaycan da Ermenistan'ın provokasyonlarıyla başlayan çatışmada ölen yaklaşık 100 Ermeni askerinin cesetlerini teslim etmeye hazır olduğunu bildirmişti.

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