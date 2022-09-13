Dünya Azerbaycan 50 askerimiz şehit oldu
ASYA

Azerbaycan: 50 askerimiz şehit oldu

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın sınırdaki provokasyonları sonucu 50 askerin şehit olduğunu duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, 12 Eylül gecesi ve 13 Eylül sabahı Ermenistan ordusunun Azerbaycan'la sınırın Daşkesen, Kelbecer, Laçın ve Zengilan istikametlerinde geniş çaplı provokasyon gerçekleştirdiği belirtildi. Açıklamada, Azerbaycan ordusundan 42, Devlet Sınır Hizmetleri askeri personelinden 8 toplam 50 askerin şehit olduğu bildirildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Azerbaycan: 50 askerimiz şehit oldu
Arşiv.

Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasında, "Ateşkese rağmen saat 16.55'te Karakilise ilinin Vağudi köyündeki Ermeni mevzilerinden Laçın ilinin Ahmetli köyündeki Azerbaycan mevzilerine top ateşi açıldı. Azerbaycan birlikleri de misillemede bulundu." denildi.

50 asker şehit oldu

  • Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermeni güçlerin saldırısı ve devamında yaşanan çatışmalarda Azerbaycan Ordusu’ndan 42, Devlet Sınır Hizmetleri Komutanlığı’ndan 8 asker olmak üzere toplam 50 askerin şehit düştüğünü duyurdu.

Ermenistan sınırdaki Azerbaycan askerlerine silahla ateş açtı
OYNAT 00:24
Ermenistan sınırdaki Azerbaycan askerlerine silahla ateş açtı
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın provokasyonu sonucu sınırda çatışmaların başladığını duyurdu. Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın saldırılarına SİHA'lar ve top atışlarıyla karşılık verirken, çatışmalarda ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.
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