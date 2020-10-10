Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev kimdir?

Azerbaycan’ın 4. cumhurbaşkanı olan İlhan Aliyev,

24 Aralık 1961 tarihinde dünyaya geldi. 31 Ekim 2003 yılından beri Azerbaycan Cumhurbaşkanı olarak görevine devam eden Aliyev, 1967-1977 yılları arasında Bakü’de ilk, orta ve lise eğitimi aldı. 1977 yılında Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü’nü kazandı. 1982 yılında Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü’nü başarıyla bitirerek aynı okulda doktoraya başladı. 1985 yılında doktorasını başarıyla tamamlayarak tarih doktoru unvanı aldı. 1985-1990 yılları arasında Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü’nde öğretim görevlisi olarak çalıştı.

DÜNYA Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Biz kan dökülmesin istiyoruz, biz topraklarımızı alacağız

Siyasi kariyeri

1994-2003 yılları arasında Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Petrol Şirketi’nin başkan yardımcılığını yaptı. Haydar Aliyev’in yeni petrol stratejisinin hayata geçirilmesinde önemli bir rol üstlendi. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin petrol politikasının jeopolitik yönleriyle ilgili birçok araştırması bulunmaktadır. İlk olarak 1995 yılında daha sonra ise 2000 yılında Azerbaycan Millî Meclisi’ne yapılan seçimlerde milletvekili seçildi. 4 Ağustos 2003 tarihinde parlamento tarafından onaylandıktan sonra Azerbaycan’ın Başbakanı tayin edildi.

DÜNYA Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Biz kan dökülmesin istiyoruz, biz topraklarımızı alacağız

DÜNYA Çıkın yoksa pişman olacaksınız

15 Ekim 2003 tarihinde yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Azerbaycan Cumhuriyeti’nin cumhurbaşkanı seçildi. Resmi sonuçlara göre oyların %76’sını aldı. 31 Ekim 2003 tarihinde görevine başladı.

OYNAT 02:00 İlham Aliyev: İti kovar gibi kovduk onları Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ulusa sesleniş konuşmasında Ermenistan işgali altındaki bölgelerin nasıl geri alındığını anlatırken, 'Ordumuz işgalci Ermenileri iti kovar gibi kovuyor' ifadesini kullandı. BiP'te paylaş

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Halkın yüzde 85’inden fazlasının oyunu aldı

15 Ekim 2008 tarihinde yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yeniden Azerbaycan Cumhuriyeti’nin cumhurbaşkanı seçildi. Resmi açıklamaya göre seçimlere katılan halkın yüzde 85’inden fazlası İlham Aliyev’e oy verdi. 24 Ekim 2008 tarihinde görevine başladı. 9 Ekim 2013 tarihinde yapılan Azerbaycan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oyların %84,54’le bir kez daha Azerbaycan Cumhuriyeti’nin cumhurbaşkanı seçilmiştir.

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GÜNDEM Kültürel soykırım

11 Nisan 2018 tarihinde yapılan Azerbaycan cumhurbaşkanlığı seçimini İlham Aliyev yüzde 86’lık oy oranıyla kazandı. Seçime katılma oranının yüzde 74'ün üzerinde olduğu bildirilmiştir.

Özel hayatı

Mihriban Aliyeva ile evli olan Aliyev'in Leyla, Arzu ve Heydar Aliyev adında üç çocuğu bulunuyor. Beş torun sahibidir. Çok iyi derecede Rusça, İngilizce, Türkçe ve Fransızca bilmektedir. Eşi Mihriban Aliyeva Azerbaycan’ın ilk cumhurbaşkanı yardımcısıdır.