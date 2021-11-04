Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Ermenistan'a zeytin dalı: Barış imzalamaya hazırız

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü'de düzenlenen 8. Küresel Bakü Forumu'nda konuştu. 2. Karabağ Savaşı'ndan da bahseden Aliyev, "Karabağ sorunu çözüldü. Bu sorunu Azerbaycan kendi başına çözdü. Azerbaycan, BMGK (Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi) kararlarını kendi uyguladı. Maalesef bu kararlar 27 yıldır kağıt üzerinde kalmıştı. Eğer kendimiz hareket etmeseydik, daha 27 yıl kağıt üzerinde kalacaktı. Biz uluslararası hukuktan doğan haklarımızı kullanarak topraklarımızı işgalden kurtardık." diye konuştu.

"Sayfayı çevirmeye hazırız"

Ermenistan'ın işgal döneminde Azerbaycan'a ait yerleşim birimlerini yıktığını, talan ettiğini hatırlatan Aliyev, şunları kaydetti: "Biz şimdi işgalden kurtarılan toprakları imar ediyoruz. 1 milyondan fazla soydaşımızı topraklarımıza döndüreceğiz. Askeri gücümüz çatışmanın çözümü için başlıca neden oldu. Şimdi çatışma sonrası dönemdeyiz. Şimdi Ermenistan'a barış anlaşması önerisinde bulunduk. Fakat henüz bir yanıt alamadık. Sınırların belirlenmesi ve çizilmesi çalışmasına başlamayı önerdik. Bu konu da yanıt bulmadı henüz. Azerbaycan, maksimum düzeyde yapıcı yaklaşım sergiliyor. Her şey Ermenistan'ın tutumuna bağlı olacaktır. Biz barış anlaşması üzerine çalışmaya, barış imzalamaya hazırız. Sayfayı çevirmeye hazırız."

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DÜNYA Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Ermenistan barış anlaşması için hazırlık yapmalı