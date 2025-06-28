Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hajiyev'den Şuşa belgeseli paylaşımı

"Azerbaycan Müziğinin Beşiği" ve "Kafkasya'daki Sanat Tapınağı" olarak bilinen Şuşa, Azerbaycan'ın Kültür Başkenti olarak haklı olarak restore edildi ve küresel olarak Türk Dünyası'nın (2023) ve İslam Dünyası'nın (2024) Kültür Başkenti olarak onurlandırıldı.