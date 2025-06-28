Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hajiyev'den Şuşa belgeseli paylaşımı

Hajiyev, dünyanın en büyük kültür başkentlerinden biri olan Şuşa ile ilgili belgeseli paylaştı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hajiyev, dünyanın en büyük kültür başkentlerinden biri olan Şuşa ile ilgili belgeseli paylaştı.
"Azerbaycan Müziğinin Beşiği" ve "Kafkasya'daki Sanat Tapınağı" olarak bilinen Şuşa, Azerbaycan'ın Kültür Başkenti olarak haklı olarak restore edildi ve küresel olarak Türk Dünyası'nın (2023) ve İslam Dünyası'nın (2024) Kültür Başkenti olarak onurlandırıldı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hajiyev, dünyanın en büyük kültür başkentlerinden biri olan Şuşa ile ilgili belgeseli paylaştı.
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