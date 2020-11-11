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Dünya Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Leyla Abdullayeva Gözlem noktasında Türkiye de olacak
ASYA

​​Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Gözlem noktasında Türkiye de olacak

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Leyla Abdullayeva: Gözlem noktasında Türkiye de olacak

Ermenistan, Azerbaycan karşısında yenilgiyi kabul etmesinin ardından ateşkes nasıl denetlenecek sorusuna yanıt veren Azerbaycan Dışişleri Sözcüsü Leyla Abdulleyeva, "Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan giderse de anlaşma değişmez. Anlaşmaya göre çekilme 20 gün içinde tamamlanacak. Türkiye ve Rusya bölgede barış gücü görevi yapacak" dedi. Abdullayeva, "Anlaşmada herhangi bir ülkenin adı geçmiyor. Bu kafalarda soru işaretine neden olabilir ancak, bölgede hayata geçirilecek kontrol ve gözlem merkezinde Rusya ile birlikte Türkiye'de yer alacak" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi DHA
Azerbaycan Dışişleri Sözcüsü Leyla Abdulleyeva
Azerbaycan Dışişleri Sözcüsü Leyla Abdulleyeva

Dağlık Karabağ savaşı 44 sonra Azerbaycan'ın zaferiyle sonuçlandı. Azerbaycan'ın 30 yıllık Karabağ hasreti biterken, Rusya arabuluculuğuyla ateşkes ilan edildi. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Leyla Abdullayeva, bundan sonraki süreci anlattı.

"Gözlem noktalarında Türkiye'de olacak"

Abdullayeva, Ermenistan ile imzalanan anlaşmanın 5’inci maddesine değinerek, "Anlaşmaların uygulanmasına dair kontrolün sağlanması amacıyla kontrol merkezi oluşturulacak. Anlaşmada herhangi bir ülkenin adı geçmiyor. Bu kafalarda soru işaretine neden olabilir ancak, bölgede hayata geçirilecek kontrol ve gözlem merkezinde Rusya ile birlikte Türkiye’de yer alacak. Türkiye'nin de ateşkes gözlem noktalarında olacağı kesin" diye konuştu.

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Abdullayeva, Azerbaycan'ın her daim yanında olan Türkiye'ye teşekkür etti.

"Ermenistan 20 gün içinde çekilecek"


DHA'ya konuşan Abdullayeva, Ermenistan'ın çekilmesine yönelik de açıklamalarda bulunarak, " Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan giderse de anlaşma değişmez. Anlaşmaya göre çekilme 20 gün içinde tamamlanacak" dedi.

Aliyev'den Ermenistan Başbakanına: Ne oldu Paşinyan?
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Aliyev'den Ermenistan Başbakanına: Ne oldu Paşinyan?
Ermenistan'ın Karabağ'dan geri çekileceğini açıklamasının ardından kameraların karşısına geçen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanına seslenerek 'Bu beyanatta Dağlık Karabağ ile ilgili bir kelime bile yok. Hani Ermenistan tarafının talepleri? Ben onlara muhtariyet teklif ettiğimde buna razı olmadılar. Dediler ki: Olmaz. Karabağ müstakil devlettir. Ne oldu Paşinyan? Yol çekiyordun Cebraile. Ne oldu Paşinyan' ifadelerini kullandı.

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Ermenistan, 28 yıldır işgal ettiği Dağlık Karabağ topraklarından çekiliyor. 44 gündür devam eden operasyonlarda Dağlık Karabağ işgalden kurtarıldı. Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya arasında yeni bir anlaşma imzalandı. Bu anlaşmanın detaylarını Yeni Şafak Editörü Hasan Hız anlattı.


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