Azerbaycan G20 zirvesine davet edildi

İşgal altındaki topraklarını 44 gün içinde Ermenistan’dan geri alarak tarihi bir başarıya imza atan ve tüm dünyada yankı uyandıran Azerbaycan, İtalya'nın başkanlığını yaptığı G20 zirvesine katılım daveti aldı.
Ekim 2021'de Roma'da düzenlenecek
G20 Liderler zirvesi, 30-31 Ekim 2021'de başkent İtalya’nın başkenti Roma'da yapılacak. İtalya Başbakanı Conte, ülkesinin G20 Dönem Başkanlığı'nın 2 Ekim 2020 itibarıyla başladığını açıklamıştı.
- G20'nin daimi üyeleri arasında; Arjantin, Avustralya, Brezilya, Kanada, Çin, Fransa, Almanya, Hindistan, Endonezya, İtalya, Japonya, Meksika, Güney Kore, Rusya, Suudi Arabistan, Güney Afrika, Türkiye, Birleşik Krallık, ABD ve AB bulunuyor.
2021’deki zirveye Azerbaycan dışında 30’u aşkın ülke daha davet edildi.