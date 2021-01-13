Dünya Azerbaycan G20 zirvesine davet edildi
ASYA

Azerbaycan G20'ye davet edildi

Azerbaycan G20 zirvesine davet edildi

Dünyanın ekonomik olarak en büyük 20 ülkesinin liderlerinin bir araya geldiği G20 zirvesine Azerbaycan da davet edildi. G20 Dönem Başkanlığı Aralık 2020’de İtalya’ya geçmişti. Zirve, 30-31 Ekim 2021'de İtalya’nın başkenti Roma'da yapılacak.

Haber Merkezi Diğer
G20
G20

İşgal altındaki topraklarını 44 gün içinde Ermenistan’dan geri alarak tarihi bir başarıya imza atan ve tüm dünyada yankı uyandıran Azerbaycan, İtalya'nın başkanlığını yaptığı G20 zirvesine katılım daveti aldı.

Ekim 2021'de Roma'da düzenlenecek

G20 Liderler zirvesi, 30-31 Ekim 2021'de başkent İtalya’nın başkenti Roma'da yapılacak. İtalya Başbakanı Conte, ülkesinin G20 Dönem Başkanlığı'nın 2 Ekim 2020 itibarıyla başladığını açıklamıştı.

G20’nin gündemi aşı
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G20’nin gündemi aşı
  • G20'nin daimi üyeleri arasında; Arjantin, Avustralya, Brezilya, Kanada, Çin, Fransa, Almanya, Hindistan, Endonezya, İtalya, Japonya, Meksika, Güney Kore, Rusya, Suudi Arabistan, Güney Afrika, Türkiye, Birleşik Krallık, ABD ve AB bulunuyor.
2021’deki zirveye Azerbaycan dışında 30’u aşkın ülke daha davet edildi.

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