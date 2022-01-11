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Azerbaycan ile Ermenistan sınırında gerginlik

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin Kelbecer istikametinde öğlen saatlerinde başlattığı provokasyon nedeniyle sınırda durumun gerginleştiğini duyurdu. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada "Ermenistan'ın askeri provokasyonlarına devam etmesini şiddetle kınıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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Haber Merkezi AA
Azerbaycan ile Ermenistan sınırında gerginlik
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Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Azerbaycan ordusunun karşı tarafın saldırılarının önlenmesi için müdahale tedbirleri uyguladığı bildirildi.

"ERMENİSTAN'IN PROVOKASYONLARINI KINIYORUZ"

  • Azerbaycan ordusunun top veya hava araçları kullanmadığı, durumun Azerbaycan askerlerinin kontrolünde olduğu belirtildi. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da "Ermenistan'ın askeri provokasyonlarına devam etmesini şiddetle kınıyoruz" denildi.

Açıklamada, gerilimin tüm sorumluluğunun Ermenistan'ın askeri ve siyasilerinde olduğunu bildirdi. Bugün öğle saatlerinde Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin ateşi sonucu bir Azerbaycan askeri şehit olmuştu.

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