Azerbaycan ile Ermenistan sınırında gerginlik

Ekonomi

Bakan Pakdemirli'den 'şekerde sıkıntı yok' mesajı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, şekerde herhangi bir arz problemi olmadığını, Raf Fiyat Garanti (RFG) Sistemi ile vatandaşın uygun fiyatlara şekere ulaşabildiğini, bakkalların ise bu sistem ile yerel ve ulusal zincir marketlere karşı korunduğunu bildirdi.