Dünya Azerbaycan Milli Takımını Kiğılı giydirecek
ASYA

Azerbaycan Milli Takımı'nı Kiğılı giydirecek

Azerbaycan Futbol Federasyonu ile Türk giyim markası Kiğılı, sponsorluk anlaşması imzaladı. Azerbaycan Milli Takımı, 2 yıl boyunca Kiğılı’nın kıyafetlerini giyecek.

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Azerbaycan Milli Takımını Kiğılı giydirecek
Azerbaycan Milli Takımı, 2 yıl boyunca Kiğılı’nın kıyafetlerini giyecek.

Azerbaycan Futbol Federasyonu ile Türkiye’nin önde gelen giyim markası Kiğılı arasında sponsorluk anlaşması imzalandı. Azerbaycan Futbol Federasyonu’nun Bakü’de bulunan merkez binasındaki anlaşmaya, Kiğılı CEO’su Hilal Suerdem, Azerbaycan Futbol Federasyonu Başkanı Elhan Mammadov ile milli futbolcular Araz Abdullayi ve Sertan Taşkın katıldı. Abdullah Kiğılı da toplantıda online olarak yer aldı. Toplantıda ilk sözü alan Abdullah Kiğılı, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in söylediği gibi 2 devlet tek millet olarak hareket ediyoruz. EURO 2020’de Türkiye’nin Galler ve İsviçre maçlarına Azerbaycan’ın ev sahipliğinde hazırlanıyoruz. Biz de AFFA’ya giyim sponsoru olduk. AFFA’nın şıklığını Kiğılı’ya teslim etmesinden dolayı başkana saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Azerbaycan’da 5 mağazası olan Kiğılı yıl sonuna kadar burada 2 mağaza daha açarak toplamda 7 mağazaya ulaşarak yatırımlarına devam edecek. Kiğılı’nın hali hazırda 51 ülkede 45 mağazası, 72 franchise bayisi bulunuyor.

Hilal Suerdem: “Onur ve gurur duyuyorum”

Azerbaycan Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısı Elhan Mammadov, Abdullah Kiğılı’yı Bakü’ye davet ederken, “Pandemi nedeniyle bu imza töreni biraz gecikti. Ancak bir taraftan da avantaj oldu. Bakü’de futbolun bayram havasını yaşıyoruz ve büyük heyecan hissediyoruz” dedi. Toplantıda konuşan Kiğılı CEO’su Hilal Suerdem, yapılan sponsorluk anlaşmasından dolayı onur ve gurur duyduklarını ifade ederek, “Başkanımıza ayrıca teşekkür ediyoruz. Azerbaycan kardeş ülkemiz. Karabağ ile ilgili sıkıntılar aşıldı ve bugünlere geldik. Spor kardeşliktir ve spor devletleri birleştirir. Biz de şirketler olarak katkı sağlamak istiyoruz. Bu nedenle Azerbaycan Milli Takımı’nın şıklığı artık bize emanet. Burada olmaktan onur ve gurur duyuyorum. Başkana teşekkür ediyorum, milli takıma da başarılar diliyorum” açıklamasını yaptı.

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