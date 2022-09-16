Dünya Azerbaycan Şehit sayısı 77ye yükseldi
ASYA

Azerbaycan: Şehit sayısı 77'ye yükseldi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın provokasyonu sonucu çıkan çatışmalarda şehit olan asker sayısının 77'ye yükseldiğini bildirdi. Öte yandan, Azerbaycan, çatışmalarda hayatını kaybeden yaklaşık 100 Ermeni askerin cesetlerini Ermenistan’a vermeye hazır olduğunu bildirdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Azerbaycan: Şehit sayısı 77ye yükseldi
Arşiv

Bakanlık, internet sitesinde şehit isimlerinin bulunduğu listeyi güncelledi. Buna göre listede, 12 Eylül'de Ermenistan'ın provokasyonları sonucu iki ülke sınırında başlayan çatışmalarda şehit olan 77 askerin ismi yer aldı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı daha önceki açıklamasında 50 askerin şehit olduğunu duyurmuş daha sonra bu sayının 71'e çıktığı belirtilmişti.

Ermenistan sınırdaki Azerbaycan askerlerine silahla ateş açtı
OYNAT 00:24
Ermenistan sınırdaki Azerbaycan askerlerine silahla ateş açtı
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın provokasyonu sonucu sınırda çatışmaların başladığını duyurdu. Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın saldırılarına SİHA'lar ve top atışlarıyla karşılık verirken, çatışmalarda ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.


Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki çatışma

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan güçlerinin 12 Eylül gecesinde, Azerbaycan’ın Daşkesen, Kelbecer, Laçın ve Zengilan istikametlerinde geniş çaplı provokasyonu sonucu çatışmanın başladığını duyurdu.

Diplomatik temaslar sonucu, 2. Karabağ Savaşından sonraki en büyük çatışmada, Azerbaycan ile Ermenistan'ın ateşkes için anlaştığı bildirildi.

Ermenistan ölen asker sayısını 135 olarak duyurdu.

Azerbaycan Bakanlık Sözcüsü Eyvazov: Her bir saldırıya cevap vereceğiz
DÜNYA
Azerbaycan Bakanlık Sözcüsü Eyvazov: Her bir saldırıya cevap vereceğiz

Azerbaycan askerleri Ermenistan askerinin yarasını sardı
OYNAT 01:34
Azerbaycan askerleri Ermenistan askerinin yarasını sardı
Azerbaycan askerleri, Ermenistan'ın provokasyonu sonucu çıkan çatışmalarda yaralanan Ermenistan askerine ilk yardım uyguladı. Yaralı Ermenistan askerine şefkat gösteren Azerbaycanlı askerlerin davranışı takdir topladı.
Yine görüntülendi

Yine görüntülendi

Kağıthanesi Deresi'ni kirleten İBB aracı görüntülendi.
İHA ve SİHAdan sonra şimdi de BAHA

İHA ve SİHA'dan sonra şimdi de BAHA

​Türkiye atağa geçti: İşte havadaki yeni gücümüz.
Kadromuz belli oldu

Kadromuz belli oldu

​Teknik direktör Stefan Kuntz'dan sürpriz tercihler.

​'Bunlar iş başına gelirse tezkere geçmeyecek'

​Erdoğan: Şanghay teşkilatıyla ilişkilere önem veriyoruz.

Balıkesir markası güçleniyor

Balıkesir markası güçleniyor

​Balıkesir Tanıtım Günleri görkemli bir şekilde gerçekleştiriliyor.

​Türkiye'de bulundu: Yöresel Krallığın Merkezi.

İki buçuk saat sesini duyurmaya çalıştı.

​Covid-19 ABD laboratuvarından sızmış olabilir

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.