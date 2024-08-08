Azerbaycan ve Ermenistan'dan dikkat çeken karar: Barış anlaşmasından çıkarıldı

Yeni dönemde, iki müttefik ülke arasında eğitimde, ekonomide, savunma sanayiide, enerjide ve taşımacılık alanında gerçekleştirilmeyi bekleyen projeler bulunmaktadır. Türk Devletleri Teşkilatı’na küresel bir güç katmak her iki ülkenin de dış politika hedeflerindendir. Aslında her iki ülkenin de temel stratejisi, çok kutuplu dünya düzenine geçiş sürecinde kuvvetli birer aktör olmaktır.