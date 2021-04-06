Dünya Azerbaycan ve Türkiye muhabere birliklerinden ortak tatbikatı başladı
ASYA

Azerbaycan ve Türkiye muhabere birliklerinden ortak tatbikatı başladı

Azerbaycan ve Türkiye muhabere birliklerinden ortak tatbikatı başladı

Azerbaycan ve Türk orduları muhabere birliklerinin ortak askeri tatbikatı başladı. Tatbikatta muhabere askerlerinin birleşik bir iletişim sistemi düzenleme görevlerini icra ettiği ve muharebe eğitiminin yapılacağı bölgelere konuşlandırıldığı belirtildi.

Haber Merkezi İHA
Azerbaycan ve Türkiye muhabere birliklerinden ortak tatbikatı başladı
Foto: Arşiv

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Azerbaycan ve Türk ordularının muhabere birliklerinin ortak askeri tatbikatının başladığı duyuruldu.

Açıklamada, "Azerbaycan Cumhurbaşkanı, Silahlı Kuvvetler Başkomutanı İlham Aliyev’in onayladığı plana göre bugün 6 Nisan tarihinde, Azerbaycanlı ve Türk askerlerin katılımıyla muhabere birliklerinin ortak taktik tatbikatı başladı" ifadelerine yer verildi.

Tatbikatta muhabere askerlerinin birleşik bir iletişim sistemi düzenleme görevlerini icra ettiği ve muharebe eğitiminin yapılacağı bölgelere konuşlandırıldığı belirtildi.

Tatbikatta, muharebe birliklerinin modern iletişim araçları ve otomatik kontrol sistemleri kullandığı, birliklerin etkileşimini organize etme, saha komuta mevzilerini konuşlandırma ve diğer görevleri yerine getirdiği aktarıldı. Tatbikat 8 Nisan’a kadar devam edecek.

Azerbaycan'ın dev tatbikatı devam ediyor: Bayraktar SİHA'lar da kullanıldı
OYNAT 00:59
Azerbaycan'ın dev tatbikatı devam ediyor: Bayraktar SİHA'lar da kullanıldı
Azerbaycan Ordusu'nun birlikleri, 2021 yılı için önceden planlanmış operasyonel ve taktiksel tatbikatlarına dün itibariyle başlamıştı. Geniş kapsamlı tatbikatlar, silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) katılımıyla devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 10 bin asker, yaklaşık 100 tank ve askeri araç, 200 roket ve top sistemi, 30 askeri havacılık aracı ve SİHA'ların yer aldığı tatbikatta, terörle mücadele kapsamında eğitimler verildiği belirtildi. Kontrollerin ardından havalanan TB2 Bayraktar SİHA'ları, temsili düşman hedeflerinin tespiti ve kontrol noktalarına aktarılması görevlerini icra etti.


Abone Ol Google News
Türkiyenin en büyük yeraltı gölü

Türkiye'nin en büyük yeraltı gölü

Milyonlarca yıllık sürecin izlerini taşıyor.
Yıllardır bugünü bekliyordum

'Yıllardır bugünü bekliyordum'

​Öldü sandığı oğluna 15 yıl sonra kavuştu.
Amirallerden biri çark etti: Zamanlaması yanlıştı

İstanbul için bu yıl Ramazan pidesi fiyatları açıklandı.

​Diyanet: Evlerimizde kılmanın uygun olduğuna karar verdik.

Türkiye'de ilk kez görüldü

Türkiye'de ilk kez görüldü

​Annesi hamileyken aşılanan bebek antikorlu doğdu.

​Bakan Soylu: Tüm irtibatları ortaya çıkardık.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.