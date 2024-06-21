Azerbaycan'da Aliyev'e erken seçim çağrısı

Azerbaycan'da iktidardaki Yeni Azerbaycan Partisi (YAP) meclisi feshetmek ve erken meclis seçimleri için harekete geçti. Azerbaycan Milli Meclisi'nin genel oturumunda erken meclis seçimlerin yapılması için oylama yapıldı. Oylamadan önce konuşan Meclis Başkanı Sahiba Gafarova, 2024 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP 29) ve diğer etkinlikler sırasında ülke parlamentosunun tam faaliyette olmasının önemli olduğunu belirterek, "Yeni meclisin tam olarak oluşturulması, ülkemiz için büyük önem taşıyan bu etkinliklerde parlamenter diplomasinin etkili kullanılmasına ve yasal düzenlemelerin kesintisiz devam etmesine olanak sağlayacaktır. Bunları dikkate alarak, Milli Meclis'te çoğunluğu oluşturan Yeni Azerbaycan Partisi (YAP) üyeleri bana başvuruda bulunarak Milli Meclis'e erken seçimlerin belirlenmesi için Azerbaycan Cumhurbaşkanı'na başvurulması konusunun gündeme alınmasını talep etmişlerdir" dedi.