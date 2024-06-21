Azerbaycan'da Aliyev'e erken seçim çağrısı

Azerbaycan Milli Meclisi, erken meclis seçimleri için Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e çağrıda bulundu.
Konuşmanın ardından gerçekleştirilen oylamada 105 "evet", 1 "hayır" oyuyla erken meclis seçimlerin yapılması için Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e başvuruda bulunulmasına karar verildi.
Meclis seçimlerinin Eylül ayına alınması için teklifte bulunuldu
Azerbaycan'ın iktidar partisi olan Yeni Azerbaycan Partisi (YAP) Azerbaycan'da Kasım ayında gerçekleştirilmesi gereken 7. Dönem Milli Meclis seçimlerinin 2 ay öne alınması için çağrıda bulundu. YAP, Kasım ayında Bakü'de gerçekleştirilecek COP29 ve meclis seçimlerinin aynı döneme denk gelmesini gerekçe göstermiş ve meclis seçimlerinin 2 ay öne alınarak Eylül'de yapılmasını teklif etmişti.