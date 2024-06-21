|
Dünya

Azerbaycan'da Aliyev'e erken seçim çağrısı

Azerbaycan Milli Meclisi, erken meclis seçimleri için Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e çağrıda bulundu.

12:34 - 21/06/2024 Cuma
IHA
Aliyev
Aliyev

Azerbaycan Milli Meclisi, erken meclis seçimleri için Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e çağrıda bulundu.


Azerbaycan'da iktidardaki Yeni Azerbaycan Partisi (YAP) meclisi feshetmek ve erken meclis seçimleri için harekete geçti. Azerbaycan Milli Meclisi'nin genel oturumunda erken meclis seçimlerin yapılması için oylama yapıldı. Oylamadan önce konuşan Meclis Başkanı Sahiba Gafarova, 2024 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP 29) ve diğer etkinlikler sırasında ülke parlamentosunun tam faaliyette olmasının önemli olduğunu belirterek, "Yeni meclisin tam olarak oluşturulması, ülkemiz için büyük önem taşıyan bu etkinliklerde parlamenter diplomasinin etkili kullanılmasına ve yasal düzenlemelerin kesintisiz devam etmesine olanak sağlayacaktır. Bunları dikkate alarak, Milli Meclis'te çoğunluğu oluşturan Yeni Azerbaycan Partisi (YAP) üyeleri bana başvuruda bulunarak Milli Meclis'e erken seçimlerin belirlenmesi için Azerbaycan Cumhurbaşkanı'na başvurulması konusunun gündeme alınmasını talep etmişlerdir" dedi.

Konuşmanın ardından gerçekleştirilen oylamada 105 "evet", 1 "hayır" oyuyla erken meclis seçimlerin yapılması için Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e başvuruda bulunulmasına karar verildi.


Meclis seçimlerinin Eylül ayına alınması için teklifte bulunuldu


Azerbaycan'ın iktidar partisi olan Yeni Azerbaycan Partisi (YAP) Azerbaycan'da Kasım ayında gerçekleştirilmesi gereken 7. Dönem Milli Meclis seçimlerinin 2 ay öne alınması için çağrıda bulundu. YAP, Kasım ayında Bakü'de gerçekleştirilecek COP29 ve meclis seçimlerinin aynı döneme denk gelmesini gerekçe göstermiş ve meclis seçimlerinin 2 ay öne alınarak Eylül'de yapılmasını teklif etmişti.




#Azerbaycan
#Türkiye
#Aliyev
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
5 can kaybının olduğu Diyarbakır ve Mardin arasında çıkan anız yangınında son durum: Adli soruşturma başlatıldı! Bakan Tunç'tan son dakika açıklaması