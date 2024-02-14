Azerbaycan'da hükümet istifa etti

İlham Aliyev'in, 7 Şubat'ta gerçekleştirilen cumhurbaşkanı seçimini yüzde 92,12 oyla kazanması ve bugün yemin ederek resmen göreve başlamasının ardından hükümet istifasını Cumhurbaşkanı'na sundu.

İlham Aliyev'in, 7 Şubat'ta gerçekleştirilen cumhurbaşkanı seçimini yüzde 92,12 oyla kazanması ve bugün yemin ederek resmen göreve başlamasının ardından hükümet istifasını Cumhurbaşkanı'na sundu.

Cumhurbaşkanı Aliyev'in atayacağı yeni başbakanın onaylanması, en geç 2 hafta içinde Azerbaycan Milli Meclisinde müzakere edilecek. Yeni başbakan atandıktan sonra ise kabinenin diğer üyeleri yine Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından belirlenecek.