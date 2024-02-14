Azerbaycan'da hükümet istifa etti

Cumhurbaşkanı Aliyev'in atayacağı yeni başbakanın onaylanması, en geç 2 hafta içinde Azerbaycan Milli Meclisinde müzakere edilecek. Yeni başbakan atandıktan sonra ise kabinenin diğer üyeleri yine Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından belirlenecek.
Aliyev bugün Milli Mecliste yemin ederek resmen göreve başlamıştı
Azerbaycanlılar, ülkeyi 7 yıl yönetecek yeni cumhurbaşkanını seçmek için 7 Şubat'ta sandık başına gitmişti.
7 adayın yarıştığı seçimde mevcut Cumhurbaşkanı Aliyev, oyların yüzde 92,12'sini alarak beşinci kez cumhurbaşkanı seçilmişti.
Aliyev, bugün Milli Mecliste yemin ederek resmen göreve başlamıştı.