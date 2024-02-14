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Dünya

Azerbaycan'da hükümet istifa etti

Azerbaycan'da hükümet, yeniden Cumhurbaşkanı seçilen İlham Aliyev'in yemin ederek göreve başlamasının ardından ülke yasaları gereği istifa etti. Cumhurbaşkanı Aliyev'in atayacağı yeni başbakanın onaylanması, en geç 2 hafta içinde Azerbaycan Milli Meclisinde müzakere edilecek. Yeni başbakan atandıktan sonra ise kabinenin diğer üyeleri yine Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından belirlenecek.

13:37 - 14/02/2024 Wednesday
AA
Azerbaycan bayrağı
Azerbaycan bayrağı
İlham Aliyev'in, 7 Şubat'ta gerçekleştirilen cumhurbaşkanı seçimini yüzde 92,12 oyla kazanması ve bugün yemin ederek resmen göreve başlamasının ardından hükümet istifasını Cumhurbaşkanı'na sundu.

Cumhurbaşkanı Aliyev'in atayacağı yeni başbakanın onaylanması, en geç 2 hafta içinde Azerbaycan Milli Meclisinde müzakere edilecek. Yeni başbakan atandıktan sonra ise kabinenin diğer üyeleri yine Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından belirlenecek.

Aliyev bugün Milli Mecliste yemin ederek resmen göreve başlamıştı

Azerbaycanlılar, ülkeyi 7 yıl yönetecek yeni cumhurbaşkanını seçmek için 7 Şubat'ta sandık başına gitmişti.

7 adayın yarıştığı seçimde mevcut Cumhurbaşkanı Aliyev, oyların yüzde 92,12'sini alarak beşinci kez cumhurbaşkanı seçilmişti.

Aliyev, bugün Milli Mecliste yemin ederek resmen göreve başlamıştı.

#Azerbaycan
#İlham Aliyev
#Milli Meclis
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