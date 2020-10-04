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Dünya Ermenistan sivillere saldırıyor Azerbaycanın Mingeçevir kentine füze saldırısı düzenlendi
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Azerbaycan'da son durum: Ermenistan sivillere saldırıyor

Ermenistan sivillere saldırıyor: Azerbaycan'ın Mingeçevir kentine füze saldırısı düzenlendi

Ermenistan sivillere saldırmaya devam ediyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev'in açıklamasına göre; Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın Mingeçevir kentine füze saldırısı düzenledi.

Haber Merkezi AA
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Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırısı sürüyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev alçak saldırıyı sosyal medya hesabından duyurdu.

Hacıyev, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, sanayi kenti olan Mingeçevir'de hidroelektrik santralin bulunduğunu, Ermenistan'ın saldırısının "çaresizliğin barbarca ifade edilmesi" anlamına geldiğini kaydetti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasında da Ermenistan ordusunun Mingeçevir kentine füze saldırısı, Terter kentine ise top atışı gerçekleştirdiği, yaralıların bulunduğu duyuruldu.

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