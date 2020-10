Ermenistan sivillere saldırıyor: Azerbaycan'ın Mingeçevir kentine füze saldırısı düzenlendi

Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırısı sürüyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev alçak saldırıyı sosyal medya hesabından duyurdu.

Hacıyev, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, sanayi kenti olan Mingeçevir'de hidroelektrik santralin bulunduğunu, Ermenistan'ın saldırısının "çaresizliğin barbarca ifade edilmesi" anlamına geldiğini kaydetti.

Armenia's state terror against Azerbaijani civilians continues. Minutes ago Armenia's armed forces launched missile attack against #Mingachevir industrial city of Azerbaijan. Mingachevir hosts water reservoir and key electricity plant. Barbaric expression of desperation. — Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) October 4, 2020

Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasında da Ermenistan ordusunun Mingeçevir kentine füze saldırısı, Terter kentine ise top atışı gerçekleştirdiği, yaralıların bulunduğu duyuruldu.