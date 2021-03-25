Dünya Azerbaycanda yeni doğalgaz rezervi bulundu
ASYA

Azerbaycan’da yeni doğalgaz rezervi bulundu

Azerbaycan’da yeni doğalgaz rezervi bulundu. Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) tarafından yapılan açıklamada, Hazar Denizi’nin Azerbaycan kesiminde yer alan “Şafak-Asiman” yatağında 7 bin 189 metre derinlikte kapsamlı bir keşif çalışması yapıldığı ve ilk doğal gaz ile kondensat rezervlerinin tespit edildiği belirtildi.

Haber Merkezi İHA
Azerbaycan’da yeni doğalgaz rezervi bulundu
Azerbaycan’da yeni doğalgaz rezervi bulundu.

Hazar Denizi’nin Azerbaycan’a ait kısmındaki “Şafak-Asiman” yatağında ilk defa doğalgaz rezervi bulundu.

Azerbaycan’da yeni doğalgaz rezervi bulundu. Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) tarafından yapılan açıklamada, Hazar Denizi’nin Azerbaycan kesiminde yer alan “Şafak-Asiman” yatağında 7 bin 189 metre derinlikte kapsamlı bir keşif çalışması yapıldığı ve ilk doğal gaz ile kondensat rezervlerinin tespit edildiği belirtildi.

BAKÜ'YE 125 KM UZAKLIKTA

Açıklamada, sahanın rezervlerinin tam olarak belirlenmesi için ilave değerlendirme kazısının yapılacağı aktarıldı.
Başkent Bakü’nün 125 km güney-doğusunda yer alan “Şafak-Asiman” yatağı bin 100 metrekarelik bir alanı kapsıyor. Deniz derinliği 650-800 metre arasında değişen “Şafak-Asiman” yatağındaki arama çalışmaları SOCAR ve BP’nin ortak projesi kapsamında gerçekleştirildi.
7 Ekim 2010 tarihinde SOCAR ve BP, "Hazar Denizi’nin Azerbaycan bölümünde Şafagik-Asiman yatağında arama, geliştirme ve üretim paylaşımı" konusunda bir anlaşma imzalamıştı.

ALİYEV TEBRİK ETTİ
Cumhurbaşkanı Aliyev, BP ve SOCAR’ı tebrik etti
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev yaptığı açıklamada, BP ve SOCAR’ı “Şafak-Asiman” yatağında ilk doğal gaz rezervi bulanması dolayısıyla tebrik etti. Yeni rezervin keşfedilmesinin Azerbaycan’ın enerji güvenliğine katkı sağlayacağını belirten Cumhurbaşkanı Aliyev, keşfedilen rezervi Güney Gaz Koridoru ve son halkası olan TAP boru hattı için de ek bir kaynak olabileceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Aliyev, ”Azerbaycan halkını, Azerbaycan petrol çalışanlarını, BP ve SOCAR’ı bu başarıdan dolayı kutluyorum” dedi.

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