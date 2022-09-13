Dünya Azerbaycandan BMye mektup Ermenistanı durdurun
ASYA

Azerbaycan’dan BM’ye mektup: Ermenistan'ı durdurun

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarına mayın döşemek dahil yasa dışı adımlarına ilişkin Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne (BMGK) gönderdiği mektupta, Ermenistan’ın savaş suçlarının durdurulması ve Ermenistan’ın cezalandırılması gerektiğine vurgu yaptı.

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Haber Merkezi İHA
Azerbaycan’dan BM’ye mektup: Ermenistanı durdurun
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Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov’un, Ermenistan’ın yasa dışı adımlarına ilişkin Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne (BMGK) mektup gönderdiğini açıkladı.

"Ciddi bir tehdit oluşturuyor"

Bakan Bayramov mektupta, Ermenistan tarafından Azerbaycan’ın işgalden kurtarılmış topraklarının mayın ve diğer patlamamış askeri mühimmatlarla kirletilmesine ve bunun ciddi bir tehdit oluşturduğuna dikkat çekildiği belirtildi. 15-22 Ağustos tarihleri arasında sadece Laçin bölgesinde Azerbaycan’ın mühendislik tahkimat birimleri tarafından bin 318 anti-personel mayının tespit edilmesinin, bu tehdidin ne kadar büyük ölçekli olduğunu gösterdiği vurgulandı.

Mektupta ayrıca Ermenistan’ın 10 Kasım 2020’de imzalanan üçlü bildirinin ilgili hükmüne aykırı olarak Azerbaycan topraklarından yasadışı olarak askeri birliklerini çekmediği ve askeri faaliyetlerini durdurmadığı belirtildi. Ermenistan’ın bu eylemleri durdurmanın aksine, Rus barış gücünün geçici olarak konuşlandığı Azerbaycan topraklarında yeni muharebe mevzileri oluşturmaya devam etmekte olduğu, güçlendirme çalışmaları yapmakta ve yeni mayınlar döşediği ifade edildi.

"Ermenistan’ın savaş suçları durdurulmalı"

Azerbaycan’ın gerçekleştirdiği restorasyon ve imar çalışmalarına da dikkat çekilen mektupta, Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarına yeni mayınlar döşemesinin bölgede barışın tesisi ve Azerbaycan’ın imar çabaları için ciddi bir tehdit oluşturduğu vurgulandı. Bu bakımdan Ermenistan’ın savaş suçlarının durdurulması ve Ermenistan’ın cezalandırılmalı gerektiği kaydedildi.

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