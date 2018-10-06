Azez'de bombalı saldırı: 3 ölü 15 yaralı

Azez’de bir patlama meydana geldi. Yerel kaynaklar patlamaya bombalı araç saldırısının neden olduğunu ifade ediyor. Çok sayıda yaralı var.

Patlamada, ilk belirlemelere göre 3 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi.

OYNAT 00:26 Azez'deki bombalı saldırıdan ilk görüntüler Kilis'in karşısında bulunan Suriye'nin Azez kentinde saat 13.45 sıralarında patlama meydana geldi. Araç tamircilerinin bulunduğu bölgede büyük gürültüyle meydana gelen patlama sonrası her tarafı alevler kapladı.



Kilis'in karşısında bulunan Suriye'nin Azez kentinde saat 13.45 sıralarında patlama meydana geldi. Araç tamircilerinin bulunduğu bölgede büyük gürültüyle meydana gelen patlama sonrası her tarafı alevler kapladı. Sebebi bilinmeyen patlamada ilk belirlemelere göre 3 kişi ölürken, çok sayıda kişi de yaralandı. Yaralılardan durumu ağır olanların gelme ihtimaline karşı da Kilis Devlet Hastanesi'nde teyakkuz durumuna geçildi.