Azez’de canlı bomba kıskıvrak: PKK’ya darbe üstüne darbe

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu terör örgütü PKK’ya karşı yapılan iki önemli operasyon hakkında bilgi verdi. Soylu, Azez Mare bölgesinde, PKK/KCK terör örgütü mensubu, ‘Ebu Ali’ kod adlı Hasan Najjar’ın 1,8 kilo C-4 plastik patlayıcı canlı bomba yeleği ve mühimmatla yakalandığını duyurdu.

Fatih’te nPKK terör nörgütüne nyönelik ndüzenlenen noperasyonda, nörgütün nsözde özel nkuvvetlerinin nmensubu nMehdi Mıhçı nsahte kimlikle nyakalandı.

1,8 KİLO C-4 PLASTİK PATLAYICI

Bakan Soylu, Twitter’daki hesabında yaptığı açıklamada, “Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Hatay İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Suriye Görev Gücü ortak operasyonunda; Azez Mare bölgesinde PKK/KCK terör örgütü mensubu ‘Ebu Ali’ kod adlı Hasan Najjar, 1,8 kilo C-4 plastik patlayıcı canlı bomba yeleği ve çok sayıda mühimmat ile yakalandı.” dedi.

İRAN ÜZERİNDEN

Bakan Soylu daha sonra, “Murat Karayılan’ın talimatıyla İran üzerinden Türkiye’ye geçen PKK’nın sözde özel kuvvetlerine mensup, bomba eğitimi veren İstanbul’da eylem yapmak ve yaptırmak üzere gelen; ‘Seydo Botan Gever’ kod adlı Mehdi Mıhçı, başarılı bir operasyonla sahte kimlikle İstanbul’da yakalandı” açıklamasını yaptı.

9 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Bakanlıktan yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi: “PKK/KCK adına İstanbul ilinde bombalı eylem (fedai eylem) yapmak üzere gelen sözde özel kuvvetler içinde bomba eğitimi veren ‘Seydo Botan Gever’ kod adlı Mehdi Mıhçı isimli örgüt mensubu, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin başarılı operasyonuyla, sahte kimlikle yakalanarak, gözaltına alınmıştır.” Mıhçı, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. Ayrıca Mıhçı ile bağlantısı tespit edilen C.A, E.K. ve M.K gözaltına alındı. Öte yandan Hakkari’nin Çukurca ilçesinde 1’i turuncu kategoriden 3, Mardin hudutta da 6 törörist öldürüldü.”

İsveç dolandırıcı teslim etti

İsveç’in Türkiye’nin dolandırıcılık suçundan kırmızı bültenle aradığı bir kişiyi iade etme kararı aldığı bildirildi. Ülkenin devlet televizyonu SVT’nin haberine göre, Türkiye’nin dolandırıcılık suçundan kırmızı bültenle aradığı 35 yaşındaki bir kişinin Türkiye’ye iade edilmesine karar verdiği belirtildi. 2011 yılından beri İsveç’te yaşayan ve bu süre içinde sığınma başvurusu da bulunan kişinin, Türkiye’ye iade edilmemek için din değiştirdiği öne sürüldü.

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