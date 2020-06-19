Azez'de yakalanan DEAŞ üyesi Kilis'e getirildi

- Bunun üzerine Azez Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesince düzenlenen operasyonla şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan zanlı, işlemleri için Kilis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.
Gözaltına alınan zanlı, işlemleri için Kilis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.
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