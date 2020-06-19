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Dünya Azezde yakalanan DEAŞ üyesi Kilise getirildi
ORTADOĞU

Azez'de yakalanan DEAŞ üyesi Kilis'e getirildi

Suriye'nin Azez bölgesinde yakalanan terör örgütü DEAŞ üyesi, Kilis'e getirildi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, yapılan çalışmalarda terör örgütü DEAŞ üyesi A.U'nun yasa dışı yollarla Türkiye'den Azez'e geçiş yaptığı belirlendi.

Haber Merkezi AA
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  • Bunun üzerine Azez Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesince düzenlenen operasyonla şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan zanlı, işlemleri için Kilis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

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