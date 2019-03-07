Baba ve oğul birbirine girdi

Selman bin Abdülaziz el-Suud ve Muhammed bin Selman

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın katledilmesinin ardından, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ile oğlu Veliaht Prens Muhammed bin Selman arasındaki güven krizinin derinleştiği belirtildi. İngiliz The Guardian gazetesi, Riyad'daki kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Kral Selman'ın Şubat ayında Mısır'a düzenlediği ziyaret, ikili arasındaki yönetim krizinin derinleştiğine yönelik yeni işaretler verdi.

30 KİŞİLİK ÖZEL EKİP

Habere göre Kral, danışmanları tarafından ‘kendisine yönelik bir hamle gerçekleştirilebileceğine' dair uyarıldı. bu uyarı üzerine, Kral, 'kendisine yönelik bir hamle olabilir' endişesiyle Mısır seyahatinde Prens'e sadık olan güvenlik ekibini hemen değiştirdi.

Danışmanlarının uyarısı üzerine, Mısır'da bulunan güvenlik ekibini değiştirme kararı alan Kral Selman için, Riyad'da İçişleri Bakanlığı'ndan güvünilir 30 kişi seçildi. Seçilen 30 kişi Mısır'a zaman geçirilmeden getirilerek mevcut ekibin yerini aldı. Öte yandan Kral'ı korumakla görevlendirilen Mısırlı güvenlik güçlerinin de görevine son verildi.

'VEKİL KRAL" İMZASI

Kral Selman Mısır'dayken, Veliaht Prens Muhammed tarafından dikkat çeken bir adım da atıldı. Prens Selman'ın ilk kez babasının yerine "vekil kral" imzasıyla, kraliyet kararnamesi yayımlayarak yaptığı atamalar da kriz oluşturdu. Bu unvanın bu şekilde on yıllardır kullanılmadığı hatırlatıldı.

KRAL TV'DEN ÖĞRENDİ!

Veliaht Prens Selman, Kral'ın yokluğunda kardeşi Prens Halid bin Selman'ın yerine Prenses Rima'yı Suudi Arabistan'ın ilk kadın büyükelçisi olarak Washington'a atadı. Halid bin Selman'ı da Savunma Bakanı Yardımcılığı'na getiren Prens Selman, Yemen'deki Husiler ile savaştan dolayı, Suudi Arabistan'ın güney sınırında görev yapan askerlere bir aylık mükafat verilmesi talimatında bulundu. Bu atamalar bir süredir düşünülse de, karardan Kral Selman'ın haberi yoktu ve gelişmeleri televizyondan öğrendi.

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KARŞILAMA TÖRENİNE DAVET EDİLMEDİ

Kriz görüntüsünü güçlendiren bir örnek de Prens Selman'ın babasını Mısır dönüşü havalimanında karşılayan komitede yer almamasıydı. Prensin karşılama törenine davet edilmediği, bu durumun Suudi geleneklerine ve protokole aykırı olduğu belirtildi.

LİSTE KABARIYOR

Veliaht Prens'in geçen ay Kabe'nin çatısına çıkması sonrası din adamlarının bu ‘uygunsuz tavır' nedeniyle Kral'a şikâyette bulunduğu da belirtildi. Guardian, Kral Selman ile Prens Selman'ın Yemen'deki savaş esirleri, Cezayir ile Sudan'daki hükümet karşıtı protestolara yönelik tutum konularında da anlaşmazlık yaşadığını kaydetti.