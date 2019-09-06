Babası gibi gece toprağa verildi Babası gibi gece toprağa verildi Mısır'ın ilk seçilmiş cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin küçük oğlu Abdullah Mursi dün akşam saatinde arabasında geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Cenazesi, sıkı güvenlik önlemleri altında sadece ailesi, amcaları ve birkaç yakın arkadaşının katılabildiği törenle tıpkı babasının cenazesi gibi gece defnedildi.

Haber Merkezi 06 Eylül 2019, 09:41 Son Güncelleme: 06 Eylül 2019, 09:48 AA