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Dünya Babuşçunun Keşmir projesine Cumhurbaşkanı Alviden destek
ASYA

Babuşçu'nun Keşmir projesine Cumhurbaşkanı Alvi'den destek

Keşmir dramını, dünyaya duyurmak için kolları sıvayan AK Parti İstanbul Milletvekili Babuşcu'ya, Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi'den destek geldi. Twitter adresinden Babuşçu'yu etiketleyerek 'Kashmir is My Name' şarkısını paylaşan Alvi "Keşmir'de özgürlük kazanacak" dedi. Babuşçu'dan "Pakistan ikinci evimiz " karşılığını alan Alvi bu mesajı da retweetledi.

Haber Merkezi AA
AK Parti İstanbul Milletvekili Aziz Babuşçu ve Pakistan Cumhurbaşkanı Dr. Arif Alvi.
AK Parti İstanbul Milletvekili Aziz Babuşçu ve Pakistan Cumhurbaşkanı Dr. Arif Alvi.

Pakistan Cumhurbaşkanı Dr. Arif Alvi, Keşmir'de yaşananları dünyaya duyurmak için AK Parti İstanbul Milletvekili Aziz Babuşçu'nun girişimiyle hazırlanan 'Kashmir Is My Name' adlı şarkıyı sosyal medya hesabından paylaşıp destek istedi.

  • Babuşçu Alvi'nin mesajına teşekkür ederek "Türk milleti olarak hep Keşmir halkıyla birlikte olacağız" ifadelerine yer verdi. Babuşçu sözlerinin devamında Pakistan "ikinci evimiz " dedi.

Projeyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Aziz Babuşcu, şarkının sözlerini Turgay Evren'in, müziğini ise Ali Tolga Demirtaş'ın hazırladığını aktararak, "Seslendirmesini ABD'li şarkıcı Della Miles'ın yaptığı bu projeyi ve diğer bu tarz çalışmalarımızı da aynı ekiple yapmıştık. Şimdi Doğu Türkistan ile ilgili benzer bir projeyi hazırlıyoruz. Umarım bu projemiz Keşmir'deki Müslüman halkın uğradığı zulüm işkence ve katliamlardan dünyanın haberdar olmasına bir katkı sağlamış olur" ifadelerini kullanmıştı.

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