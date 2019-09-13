Dünya BAE askerleri Libyadaki hava saldırısında öldü
ORTADOĞU

BAE askerleri Libya'daki hava saldırısında öldü

Birleşik Arap Emirlikleri 6 askerinin saha operasyonu sırasında öldüğünü açıkladı. BAE yönetimi, askerlerin nerede öldüğüyle ilgili bilgi vermedi. Libya'daki kaynaklar dün gece darbeci Hafter kontrolündeki Al Jafra Havalimanına düzenlenen saldırıda BAE'li askerlerin öldüğünü öne sürmüştü. BAE'li yetkililer bu iddiayı henüz yalanlamadı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Birleşik Arap Emirlikleri, saha operasyonu sırasında 6 askerinin kaza sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı. Libya'da dün gece saatlerinde Al Jafra Havalimanı'na saldırı düzenlenmişti. BAE'li askerlerin burada hayatını kaybettiği öne sürülüyor.

BAE'den muğlak açıklama: Kaza sonucu öldü

Yemen ve Libya'daki iç savaşta askeri varlığı bilinen Birleşik Arap Emirlikleri'nin olayla ilgili detay bilgiye yer vermemesi dikkatlerden kaçmadı.

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Çin hükümetinden satın aldığı İHA'larla, Libya'da darbeci Hafter güçlerini destekleyen Birleşik Arap Emirlikleri bölgeyi istikrarsızlığa sürüklüyor.
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