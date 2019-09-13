BAE askerleri Libya'daki hava saldırısında öldü

Birleşik Arap Emirlikleri, saha operasyonu sırasında 6 askerinin kaza sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı. Libya'da dün gece saatlerinde Al Jafra Havalimanı'na saldırı düzenlenmişti. BAE'li askerlerin burada hayatını kaybettiği öne sürülüyor.
BAE'den muğlak açıklama: Kaza sonucu öldü
Yemen ve Libya'daki iç savaşta askeri varlığı bilinen Birleşik Arap Emirlikleri'nin olayla ilgili detay bilgiye yer vermemesi dikkatlerden kaçmadı.
Libya'da mühimmat ve Çin yapımı İHA'lar ele geçirildi
Çin hükümetinden satın aldığı İHA'larla, Libya'da darbeci Hafter güçlerini destekleyen Birleşik Arap Emirlikleri bölgeyi istikrarsızlığa sürüklüyor.