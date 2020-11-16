BAE ile İsrail'in normalleşmesi: BAE’nin hava yolu şirketinden skandal İsrail reklamı BAE'nin skandalsız bir günü geçmiyor: Hava yolu şirketinin İsrail reklamına tepki yağdı BAE'nin Etihad Hava Yolları tarafından İsrail'e düzenlenecek seferleri tanıtmak üzere hazırlanan reklam filminde Mescid-i Aksa için "İkinci Tapınak" görseli paylaşıldı. AA'nın skandalı fark edip haber yapmasının ardından reklam filmi kaldırıldı. Reklam filminde ayrıca, içinde Mescid-i Aksa’nın da bulunduğu işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinden bir sokağın fotoğrafına da İsrail’in simgelerinden biri şeklinde yer verildi.

Haber Merkezi 16 Kasım 2020, 20:50 Son Güncelleme: 16 Kasım 2020, 21:16 AA